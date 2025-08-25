La Diputación de Segovia lanza 5.000 bonos de diez euros en la campaña 'Consume Rural'

La comerciante Ángela Ruano; la secretaria de la Delegación Territorial, Ana Isabel Fuente; la diputada Magdalena Rodríguez y el Mago Héctor Sansegundo en la presentación de la campaña 'Consume rural'. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIZ

SEGOVIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha presentado la campaña de bonos comercio 'Consume rural', en la que ofrece 5.000 bonos por importe de diez euros cada uno para incentivar el consumo en comercios minoristas de los pueblos de la provincia.

La campaña, que se ha diseñado con la participación de la Junta de Castilla y León, que sufraga el 75 por ciento del presupuesto, consta de 5.000 bonos de diez euros cada uno, que se aplican como descuento directo en compras superiores a 20 euros, a usar en los 68 negocios que se han inscrito.

La diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez, ha explicado que ha habido un interés inicial de más de 150 establecimientos, pero "por limitaciones en el uso de herramientas digitales", se ha fijado en 68 el total de participantes de esta experiencia piloto.

Los bonos pueden ser solicitados por cualquier persona mayor de 18 años a través de la plataforma digital www.consumerural.dipsegovia.es.

Cada persona puede solicitar un máximo de tres bonos, con descuentos de hasta 30 euros para comprar superiores a 60 euros. Además, cada bono tiene una fecha límite de uso de siete días y, si no ha sido consumido entonces, se reintegra a la bolsa de bonos disponibles.

Tal y como ha subrayado la diputada, la campaña incide en la necesidad de apostar "por los negocios tradicionales de cercanía", como carnicerías, librerías, ropa, papelerías, panaderías o ferreterías, establecimientos que ofrecen al cliente "cercanía, trato humano y confianza".

En la presentación de la campaña han estado presentes la comerciante de la Tienduca de Gomezserracín, Ángela Ruano, y el mago de San Ildefonso, Héctor Sansegundo, protagonistas del vídeo y cartelería de la campaña, que será difundida por medios locales y digitales.

Con Magdalena Rodríguez ha estado presente la secretaria de la Delegación Territorial, Ana Isabel Fuente, que ha insistido en el interés de la Junta por defender el comercio rural como "motor económico, de empleo, abastecimiento de bienes primarios y fijador de población". Esta campaña se extiende por la región, con una inversión total de 123 millones de euros.

Rodríguez y Fuente han coincidido en que esta primera edición es una experiencia que servirá para afianzar la campaña a largo plazo y que, como ha sucedido en otro tipo de iniciativas, "el número de comercios en futuras ediciones irá en aumento".