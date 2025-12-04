La Diputación de Segovia llevará espectáculos de magia y canto coral a decenas de municipios desde el 14 de diciembre

El diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, en la presentación de los programas navideños ¡'Vive la magia' y 'Cantos para el Adviento y la Navidad'. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia llevará, en las próximas semanas, espectáculos a decenas de municipios de la provincia de Segovia con la novena edición del festival 'Vive la magia' y la vigésima de 'Cantos para el Adviento y la Navidad'.

El diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha presentado ambas citas, la primera junto al coordinador de la extensión 'Segovia provincia mágina', Adolfo Casas, y el mago y director de la Asociación Festival Internacional Vive la Magia (Fivem), Juan Mayoral.

Desde la organización han elaborado un catálogo de artistas y espectáculos para elección de los ayuntamientos, a los que la Diputación apoya al asumir una parte del caché de cada espectáculo, con una aportación de entre el 30 y el 70 por ciento del coste total, en función del tamaño del municipio. En concreto, la institución provincial aporta 28.000 euros para llegar a 53 municipios.

El programa se extenderá por la provincia desde el 14 de diciembre, con inicio en Otero de Herreros, que tendrá al ilusionista Iván Asenjo, al 6 de enero, con la actuación del mago Héctor Sansegundo, en Valseca.

Una veintena de magos participarán en el programa, que incluye también talleres familiares y con el que se logra "descentralizar la cultura y garantizar que el ocio de calidad llegue al medio rural", tal y como ha destacado el diputado.

Por otro lado, se ha dado a conocer la programación de la vigésima edición de música coral 'Cantos para el Adviento y la Navidad', "tradición" que en estas fechas "favorece el encuentro vecinal y mantiene las costumbres musicales".

A través del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero, se han destinado 25.250 euros a este ciclo que responde, como ha subrayado Bravo, a "la fortaleza del movimiento coral segoviano".

En la presente edición participarán doce corales y agrupaciones vocales de la provincia, con piezas de música polifónica, clásica y tradicional propia de las fechas navideñas, interpretadas en iglesias, centros culturales, salones municipales y plazas, con conciertos para todos los públicos.

El programa recorrerá 39 municipios, desde el 19 de diciembre en Otero de Herreros y Ayllón, con Voces de Castilla y La Espadaña Coral respectivamente, hasta el 4 de enero en Santo Tomé del Puerto, con el Coro de Cerezo.