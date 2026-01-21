Diputación de Segovia presenta la Asocaición 'Despertar Memoria', que recupera el Carnaval de Vaquillas

El diputado de Cultura, José María Bravo (centro), junto a una vaquilla de Carnaval de Santo Tomé, con integrandes de 'Despertar Memoria'. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha presentado la Asociación 'Despertar Memoria', entidad impulsada por vecinos de la zona de la Sierra de Guadarrama con el objetivo "de recuperar, revitalizar y difundir la tradicional fiesta de la Vaquilla del Carnaval, y otros rituales vinculados al patrimonio cultural inmaterial de la provincia".

El acto ha servido también para dar a conocer el III Encuentro de Vaquillas de Carnaval, que se celebrará el sábado 31 de enero en la localidad de Santo Tomé del Puerto.

La asociación nace tras un "intenso" trabajo de investigación y recuperación patrimonial que ha permitido documentar la existencia de la fiesta de la Vaquilla en cerca de 40 municipios segovianos y reactivar hasta 16 de estas celebraciones.

En localidades como Arcones, Fuenterrebollo o Prádena, con su Tora, la tradición se mantenía activa, mientras que en otros municipios se encontraba en declive o había desaparecido, conservándose únicamente en la memoria de los vecinos de mayor edad.

Según ha explicado el presidente de 'Desperat Memoria', David Soriano, en los últimos años se han recuperado las vaquillas de Brieva, Collado Hermoso, La Rades de Pedraza y Siguero, mientras que en localidades como La Salceda y Sepúlveda el proceso de recuperación continúa en marcha.

La fiesta de la Vaquilla, cuyos actos centrales se desarrollan durante el Carnaval, constituye un rito de paso a la vida adulta para los quintos, que eran reconocidos como tales por la comunidad. En el ritual, las mujeres desempeñaban tradicionalmente un papel fundamental en la elaboración de disfraces, máscaras y adornos, una participación que en la actualidad se ha integrado plenamente en la celebración, según ha explicado otra fundadora de la asociación, Nuria Delgado.

El diputado del Área de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha destacado el respaldo de la Diputación a estas iniciativas y ha subrayado que la creación de 'Despertar Memoria' "es un ejemplo de cómo la sociedad civil puede contribuir de manera decisiva a la conservación de un patrimonio que da sentido al presente y al futuro de nuestros pueblos". Asimismo, ha remarcado la importancia de proyectos que protejan "tradiciones" y generen "identidad y cohesión social en el medio rural".

La asociación surge de la unión de dos proyectos previos: el Colectivo Impulsar Vaquillas, vinculado a la declaración de la Vaquilla de Arcones como Bien de Interés Cultural, y el proyecto Memoria Serrana, centrado en el estudio de la indumentaria, la tradición oral, la música y la danza popular en la zona del piedemonte segoviano de Guadarrama.

EXPOSICIÓN Y MERCADOS

Durante el acto se ha avanzado la programación del III Encuentro de Vaquillas de Carnaval, que arrancará en Santo Tomé del Puerto con la apertura de una exposición y un mercado de artesanos y de Alimentos de Segovia, y que incluirá talleres infantiles, una comida popular y una mesa redonda sobre recuperación del patrimonio inmaterial y el papel del movimiento vecinal en la que intervendrán representantes de pueblos de la falda madrileña de Guadarrama donde también se ha recuperado la tradición de la Vaquilla de Carnaval.

Desde la Diputación de Segovia se ha reiterado el "compromiso institucional con la protección, difusión y transmisión de las tradiciones que forman parte esencial de la identidad cultural de la provincia".