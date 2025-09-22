La Diputación de Segovia promociona en Naturcyl la observación de estrellas con catas de productos locales

Un momento de la cata y observación de estrellas en 'La Birra Láctea'. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha promocionado en la Feria de Ecoturismo Naturcyl varios eventos, entre los que ha destacado 'La Birra Láctea', una experiencia de observación astronómica nocturna con cata de productos locales, como las cervezas artesanas de Alimentos de Segovia.

La institución provincial ha acudido a la octava edición de la cita, celebrada en el Real Sitio de San Ildefonso, con una programación de actividades y muestra de artesanía, ciencia y gastronomía, con la presencia de productos y asociados de la marca agroalimentaria provincial.

Dentro del programa hubo catas de carnes ahumadas, semillas de cáñamo, espirulina y café, con aforo completo de público, como sucedió con el taller infantil de galletas. También fue masiva la participación en los talleres de alfarería, talla de vidrio, madera, jabones y muñecas de trapo.

Según ha señalado la Diputación, destacó la novedad de 'La Birra Láctea', actividad nocturna organizada en colaboración con empresas de astronomía y cerveceras artesanas, en la que el público disfrutó de la observación de estrellas acompañada de degustaciones de cerveza artesanal producida en la provincia.

En el ámbito turístico, el próximo eclipse solar de 2026 fue el evento que más consultas generó. La asistencia a la conferencia sobre geoturismo de Juana Vegas y al curso de Carlos Aznar sobre el eclipse mostraron el interés del público segoviano y las opciones de la provincia como destino de referencia en astroturismo.

Tras la clausura de la feria, el diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha subrayado que "en Naturcyl se vuelve a comprobar que Segovia tiene mucho que ofrecer, con talleres y catas llenos, programación muy participativa y un público que mostró un gran interés por el eclipse de 2026".