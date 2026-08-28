La Diputación de Segovia reparte 200.000 euros entre 50 municipios para instalar hidrantes contra incendios forestales

Fuente de agua de un pueblo, antes de la obra para modernizarla a un hidrante activo . - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha lanzado una línea de subvenciones con un presupuesto de 200.000 euros, para implantar y reforzar la red de hidrantes en 50 municipios de las zonas de la provincia con mayor riesgo frente a incendios forestales.

La iniciativa está vinculada al Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan INFOCAL). Las ayudas se dirigen a medio centenar de municipios que, una vez acepte la subvención, percibirá 4.000 euros cada uno para la instalación de dos hidrantes.

Estos dispositivos, que se conectarán a la red de abastecimiento municipal, contribuirán a consolidar una red provincial de infraestructuras de soporte hídrico y facilitarán, además, la labor sobre el terreno del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación.

La condición de vulnerabilidad de los municipios beneficiarios se debe a la proximidad de sus núcleos de población con la masa forestal, lo que eleva de manera drástica el riesgo de que un incendio forestal afecte a la interfaz urbana. Por este motivo, las ayudas se han sido concedidas de forma directa, sin necesidad de concurrencia competitiva, lo que ha permitido agilizar su puesta en marcha ante la urgencia de reforzar la protección de estas zonas antes de que se agrave el riesgo estacional de incendios.

Una vez aceptada la concesión, las entidades beneficiarias dispondrán de plazo hasta el 18 de diciembre de este 2026 para ejecutar y justificar la actuación subvencionada. Esta fecha marca el límite tanto para la finalización de las obras como para la presentación de la documentación justificativa ante la Diputación.

En sentido inverso, el periodo de ejecución de las actuaciones podrá remontarse hasta el 1 de enero del presente año, lo que amplía considerablemente el margen temporal para que los municipios puedan acreditar trabajos ya iniciados o completados con anterioridad a la resolución de la convocatoria.

La relación completa de los cincuenta municipios beneficiarios ha quedado recogida en el Boletín Oficial de la Provincia el 28 de agosto y también puede consultarse en la página web de la Diputación. En ambos espacios se detallan, además, las características técnicas mínimas que deberán cumplir obligatoriamente los hidrantes subvencionados, un aspecto que la institución ha fijado con precisión para garantizar la homogeneidad y la eficacia operativa de la futura red.

En cuanto a los gastos que podrán sufragarse con esta ayuda, la convocatoria contempla desde la adquisición de los hidrantes hasta los costes derivados de la obra necesaria para su instalación. También se incluyen como subvencionables las actuaciones de pruebas de funcionamiento, presión y estanqueidad, requisito que asegura que los dispositivos instalados respondan de manera efectiva en caso de emergencia.

La conexión de los hidrantes a las redes municipales de abastecimiento, unida a la coordinación con el SPEIS provincial, es un paso más en el diseño de un sistema integral de prevención y respuesta ante incendios forestales que busca anticiparse a episodios que puedan comprometer la seguridad de los núcleos de población más expuestos.