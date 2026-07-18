La Diputación de Segovia reparte más de 13.000 euros entre 28 municipios para el programa 'Identidanza' - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha repartido 13.335 euros entre un total de 28 municipios, que recibirán subvenciones que van desde los 240 hasta los 840 euros, de cara al desarrollo de 'Identidanza', un programa que ofrecerá espectáculos de música y danza tradicionales en diversos pueblos de la provincia.

Según ha indicado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press, recibirán esa ayuda para programar actuaciones los municipios de Abades, Adrados, Armuña, Caballar, Cantimpalos, Carbonero el Mayor, Castrojimeno, Espirdo, Etreros, Fresno de Cantespino, Fuente de Santa Cruz, Fuente el Olmo de Fuentidueña, Hontalbilla, Lastras del Pozo, Martín Muñoz de las Posadas, Montuenga, Navafría, Navalmanzano, Palazuelos de Eresma, Pinarejos, Ribota, Roda de Eresma, Samboal, San Cristóbal de Cuéllar, Santo Tomé del Puerto, Torrecilla del Pinar, Turégano y Valle de Tabladillo.

Asimismo, la institución provincial ha señalado que el periodo para desarrollar las actuaciones correspondientes a este programa discurrirá hasta el 1 de noviembre.

ASTRONOMÍA PARA JÓVENES

Por otro lado, la Diputación también ha anunciado la concesión de 10.676,02 euros, repartidos entre 34 ayuntamientos de la provincia y entidades locales menores para la realización de talleres de astronomía para jóvenes.

Según lo establecido en las bases de la convocatoria, se subvenciona un porcentaje variable, que oscila entre el treinta y el setenta por ciento, con cantidades que van desde los 152,46 euros hasta los 490.

En este caso, las entidades que forman parte de la relación son Abades, Arcones, Arroyo de Cuéllar, Casla, Coca, Collado Hermoso, Corral de Ayllón, Cuéllar, Duruelo, Encinillas, Espirdo, Fresno de Cantespino, Fuentesoto, Garcillán, Juarros de Voltoya, Navafría, Otero de Herreros, Rapariegos, Ribota, Santa María la Real de Nieva, Santiuste de San Juan Bautista, Santiuste de Pedraza, Santo Tomé del Puerto, Sepúlveda, Trescasas, Turégano, Vallelado, Valtiendas, Valverde del Majano, Veganzones, Villeguillo, Campo de Cuéllar, Chatún y Moraleja de Coca.