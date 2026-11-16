Diputación de Soria acude a una subvención para la residencia Los Milagros de Ágreda, dond se invertirá 5,1 millones

Beniro Serrano durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

SORIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria ha aprobado la participación en la primera convocatoria del programa de ayudas e incentivos a proyectos singulares innovadores de ahorro y eficiencia energética (Innova).

El proyecto aprobado busca renovar por completo el edificio de la residencia de Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda con una serie de actuaciones que consigan acercarse a cero emisiones.

Entre las actuaciones previstas está la mejora de la envolvente térmica con un presupuesto de 2.213.282 euros; las instalaciones de ventilación por 168.956 euros; las tecnologías eficientes en distribución y emisores térmicos por 269.043 euros; la mejora de la iluminación por 112.170 euros; la automatización, monitorización y gestión energética por 118.561; la incorporación de energías renovables térmicas por 334.522 euros; y la digitalización de servicios asistenciales y de gestión por 254.810 euros.

El presupuesto base de licitación total es de 5.158.427,59 euros, para una subvención prevista de tres millones, que es la ayuda máxima que se concede para conseguir edificios terciarios con cero emisiones. La institución provincial aportará 2.158.427,59 euros.

El presidente, Benito Serrano, ha destacado que con esta inversión se busca disponer de una residencia del siglo XXI, que ofrezca ventajas y confort a los residentes y trabajadores, disminución importante de costo energético y contribuir al medioambiente con reducción de emisión de CO2.