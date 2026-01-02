La Diputación de Soria adjudica 2,4 millones de euros para mejorar cuatro carreteras

SORIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha aprobado la adjudicación de obras por un importe de casi 2,4 millones de euros para la mejora de cuatro carreteras en el marco de su Plan Anual.

En concreto, la Junta de Gobierno, presidida por Benito Serrano, ha aprobado la adjudicación de obras por un importe total de 2.384.626 euros en cuatro carreteras provinciales.

El presidente de la institución ha destacado que estas inversiones permitirán "reforzar el firme de las vías y garantizar el buen estado de las conexiones entre los pueblos, para mejorar la seguridad y la comodidad de los desplazamientos".

La actuación de mayor presupuesto corresponde a las obras de cuñas de ensanche y refuerzo del firme en la carretera provincial CP.SO-P-3247, en un tramo de 7,2 kilómetros que conecta la SO-P-3002, en Utrilla, con la SO-P-3107.

Incluida en el Plan de Carreteras 2025, la obra ha sido adjudicada a la empresa Alvalc S.A. por un importe de 1.058.616 euros, tras resultar la oferta más ventajosa entre las seis presentadas.

Asimismo, se ha adjudicado la obra número 3 del Plan de Carreteras 2025 en la carretera provincial SO-P-3215, que abarca un tramo de 9,7 kilómetros desde la SO-P-3003, en Adealafuente, hasta la propia SO-P-3215 por Paredesroyas.

La empresa Nivelaciones ESAMA S.L. ejecutará los trabajos por un importe de 660.481 euros. En la carretera provincial CP.SO-P-5223, en un tramo de 4,6 kilómetros que une la SO-P-5022, en Talveila, con la SO-P-5018, en Cubilla, se han presentado seis ofertas.

Finalmente, las obras de cuñas de ensanche y refuerzo del firme se han adjudicado a Construcciones Beltrán Moñux S.L.U. por un precio de 387.326 euros.