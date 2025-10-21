La Diputación de Soria apoya con 10.000 euros el XII Festival Aires de Dulzaina de San Esteban de Gormaz

Alfonso López (izda) y Benito Serrano firman el convenio de colaboración del Festival Aires de Dulzaina. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 21 OCT (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Soria apoya con 10.000 euros el XII Festival Aires de Dulzaina que se celebrará en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz del 24 al 26 de octubre.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, y el presidente de la Asociación Cultural Aires de Dulzaina, Alfonso López, han firmado este martes el convenio de colaboración.

Durante la firma, Serrano ha destacado la importancia de apoyar eventos que fortalecen la identidad cultural de la provincia. "Cada dos años este festival atrae a centenares de amantes del folclore que disfrutan de la Ribera del Duero y de nuestras tradiciones", ha señalado.

Así, ha recalcado que desde la Diputación de Soria se "respaldarán estas iniciativas que mantienen vivo el patrimonio inmaterial de la provincia de Soria y proyectan la imagen de los pueblos más allá de sus fronteras".

AIRES DE DULZAINA

San Esteban de Gormaz se prepara así para acoger, del 24 al 26 de octubre de 2025, una nueva edición del festival Aires de Dulzaina, que se consolida tras doce convocatorias como un referente de la música tradicional castellana.

El encuentro, nacido con la vocación de mantener viva la dulzaina y su entorno cultural, reunirá a músicos, grupos y aficionados de toda España en un ambiente que combina convivencia, patrimonio y alegría popular.

El lema de este año, 'Sobremesa y canto compartido', reivindica el espíritu local que rodea a la música tradicional, esos momentos en los que el folclore se entrelaza con la vida cotidiana.

El programa incluirá pasacalles, talleres didácticos, comidas populares y conciertos de grandes grupos como Mayalde o Los Cámbaros, además de actuaciones infantiles y exhibiciones de dulzaineros de distintas regiones.

Como broche de oro, el sábado 25 por la noche, el grupo El Nido ofrecerá su concierto en la carpa municipal, una de las citas más esperadas y novedosas de esta edición. Asimismo, destaca la habilitación de una zona camper para los visitantes.