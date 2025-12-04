La Diputación de Soria asesora técnicamente a los municipios en la creación de comunidades energéticas

Jornada de la Diputación de Soria sobre creación de comunidades energéticas. - EUROPA PRESS

SORIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria ha celebrado este jueves, 4 de diciembre, una jornada de asesoramiento y acompañamiento técnico a los municipios sorianos para la creación de comunidades energéticas, a través de la Oficina Técnica de Comunidades Energéticas (OTC) y en el marco del proyecto 'Soria + Energía'.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha inaugurado la cita, donde ha destacado el interés suscitado y la "enorme acogida" del evento con la presencia de muchos alcaldes, representantes de los ayuntamientos, grandes y pequeñas empresas y asociaciones de la provincia.

En este sentido, Serrano ha subrayado que las comunidades energéticas representan el futuro y que el proyecto es una "oportunidad para la industria, los vecinos y los propios ayuntamientos, un medio para reducir costes y ganar competitividad en un mundo global y una vía para que el medio rural pueda vivir con costes menores".

Asimismo, el presidente ha incidido en que la institución provincial se posiciona para asumir este importante reto, por lo que ofrece "acompañamiento y asesoramiento técnico a todos los que lo necesiten".

"La instalación de este tipo de sistemas es particularmente viable en nuestra tierra debido a sus características geográficas y de vivienda, donde predominan las viviendas unifamiliares en muchos pueblos", ha aseverado.

La Diputación de Soria espera que la reducción de costes se manifieste en la carga del coche, la calefacción, el aire acondicionado y el suministro eléctrico de la vivienda. Así, se estima que los ahorros pueden llegar a alcanzar hasta el 50 por ciento en las facturas.

Al respecto, el diputado de Reto Demográfico, Daniel García, ha incidido en que el objetivo es "implementar proyectos innovadores que estén a la altura de la lucha contra la despoblación". En este contexto, el proyecto 'Soria + Energía' busca ser un "éxito", ya que se ha conseguido en concurrencia competitiva dentro de las convocatorias de fondos europeos en los últimos años.

La jornada ha sido de carácter técnico, con la presencia del presidente en la inauguración y la continuación de un taller dinámico dirigido por el CEO de Senda Comunidades Energéticas, Luis Molano. Esta empresa acompaña en el proyecto con el fin de resolver dudas y facilitar la puesta en marcha de iniciativas.

Molano ha explicado que las CE buscan una soberanía energética en los municipios, a través de generar ahorro en la factura energética mediante la gestión y consumo de energía propia y cohesión, ya que son proyectos colaborativos entre el ámbito público y privado, incluyendo a la ciudadanía y las pymes.