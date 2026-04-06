El diputado de Asistencia Técnica a Municipios, Jesús Ángel Peregrina. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria avanza en la elaboración del censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en la provincia, con la examinación de municipios y núcleos de población.

La Institución Provincial encargó a la empresa Tragsatec la elaboración del censo de instalaciones con amianto en la provincia por un importe de 337.204 euros y una actuación de doce meses, como han recordado desde la Diputación de Soria.

Por acuerdo de 18 de diciembre de 2025 la Junta de Castilla y León autorizó a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, la concesión directa de una subvención a cada una de las nueve diputaciones de Castilla y León, para financiar las actividades de censo.

El importe era de un millón de euros, de los cuales a la Diputación de Soria le correspondió la cuantía de 90.000 euros, por lo que la colaboración del gobierno autonómico se eleva al 26,69 por ciento del total.

Durante estos primeros meses se ha avanzado en la recopilación de la información existente y en los estudios preliminares de detección de cubiertas con amianto y se han examinado ya más de 70 municipios y 160 núcleos de población.

Además, desde comienzos de este año se están llevando a cabo los trabajos de verificación in situ de los emplazamientos con amianto previamente detectados con visitas a los municipios. La Diputación de Soria ha examinado hasta la fecha más de 23 municipios y 73 núcleos de población.

El diputado responsable de Asistencia Técnica a Municipios, Jesús Ángel Peregrina, ha valorado el apoyo de la Junta en sufragar una parte importante de la elaboración de este censo, cuya realización asume la institución.

DOCUMENTO

Así, ha recordado que se está elaborando calendario de planificación para su retirada, ya que las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028.

Con toda la información recopilada se elaborará un documento final donde se listen todas las cubiertas, redes y otros elementos (bajantes u otros) identificados con la presencia de amianto.

Este censo permitirá planificar una campaña de retirada, que por el momento la Junta subvenciona sólo en algunos casos, como la retirada de las cubiertas que contengan amianto en edificios que son centros de trabajo, incluyendo la sustitución de las cubiertas retiradas por nuevas cubiertas resistentes y transitables libres de amianto.

Una vez que finalice la elaboración de este completo mapa del amianto distribuido por toda la provincia se realizará un acto informativo a los medios de comunicación en colaboración con la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.