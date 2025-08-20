La Diputación de Soria y la Cámara de Comercio dan continuidad al servicio Semillero de Proyectos con 82.000 euros

SORIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria y la Cámara de Comercio han firmado el convenio de colaboración, por 82.000 euros, para dar continuidad al servicio Semillero de Proyectos y reforzar los programas educativos Emprendimiento en los Ciclos de Formación Profesional y Emprendimiento en la Escuela, ya consolidados en el ámbito educativo y con una creciente aceptación año tras año.

El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, y el de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios, Alberto Santamaría, se han reunido este miércoles para realizar un balance de los programas conjuntos de ambas instituciones y para la firma de este convenio.

El Semillero de Proyectos constituye una herramienta esencial para quienes desean iniciar una actividad empresarial en la provincia. Gracias a este servicio, se ofrece a los emprendedores un acompañamiento personalizado en la elaboración de planes de negocio, y se evalúa la viabilidad económica de cada iniciativa.

Además, el programa incluye la impartición de talleres formativos, diseñados para mejorar las competencias de los participantes y fortalecer sus capacidades a la hora de enfrentarse al mercado laboral.

Otro de los pilares del Semillero es la orientación en materia de subvenciones y líneas de financiación, para mantener a los emprendedores informados de todas las convocatorias activas y para facilitar el acceso a los recursos que ofrecen las distintas administraciones públicas.

EDUCACIÓN EMPRENDEDORA

El convenio también refuerza la apuesta por la educación emprendedora en la provincia. A través del programa Emprendimiento en los Ciclos de Formación Profesional, se busca motivar y orientar al alumnado de FP hacia el autoempleo, la innovación y la asunción de responsabilidades, fomentando tanto la iniciativa empresarial como la actitud intraemprendedora.

Por otro lado, el programa Emprendimiento en la Escuela se dirige a estudiantes de 5 y 6 de Educación Primaria, con el objetivo de acercar la cultura emprendedora desde edades tempranas.

Los escolares trabajan en equipo para diseñar su propia idea empresarial, lo que les permite desarrollar habilidades de comunicación, creatividad y trabajo en grupo, además de vincular el aprendizaje al mundo real de la empresa y la economía.