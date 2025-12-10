La Diputación de Soria celebra el Consejo de Alcaldes con la mirada puesta en la vivienda, el eclipse, el agua y la luz

Consejo de Alcaldes convocado por la Diputación este miércoles en Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha convocado el Consejo de Alcaldes de la provincia con la mirada puesta en la vivienda, el eclipse de 2026, el PERTE del agua y la eficiencia energética, en una jornada en la que los propios técnicos han sido los encargados de detallar y aclarar las dudas a los asistentes.

En materia de vivienda, ha asistido la directora General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta, María Pardo Álvarez, quien ha trasladado a los alcaldes algunas de las medidas autonómicas que se están llevando a cabo.

"Vengo a informar de la política de vivienda de la Junta de Castilla y León, así como a ayudar a las líneas de ayudas, que en ocasiones no se conocen y a escuchar las demandas de los alcaldes", ha destacado la directora.

Pardo ha hecho balance de las inversiones realizadas en la provincia en materia de vivienda, algunas de ellas, en la propia capital.

La directora ha apostado por aumentar el parque público de viviendas tanto en alquiler como en venta, con 325 millones de euros que plantean alcanzar la creación de 3.000 viviendas.

También se pone en marcha el proyecto 'Emprendedores', con el que, de la mano de los empresarios, se quiere ofertar vivienda para trabajadores.

"Tenemos previsión de empezar una regulación para 200 viviendas en Ólvega", ha señalado la responsable de Vivienda, que ha detallado que en total en la provincia de Soria se estima un parque de 400 viviendas.

Otra medida que ha adoptado la Junta es la ayuda para la entrada de las viviendas, que, gracias a un acuerdo con doce entidades financieras, permite que sean necesarios 6.000 euros para adquirir una vivienda libre de unos 240.000 euros.

Asimismo, e ha referido a las ayudas al alquiler que se han puesto en marcha, de las que se habrían beneficiado ya a más de 100.000 familias en Castilla y León.

En este sentido, Pardo ha abogado por ir de la mano de constructores y promotores y ha apuntado que las viviendas de la Junta tienen un descuento del 20 por ciento en viviendas para jóvenes.

También ha mencionado el programa Rehabitare para arreglar viviendas en el mundo rural y otras medidas de reto demográfico, como el Plan Soria.

SUBVENCIONES

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha recordado que la semana pasada se celebró una jornada para las comunidades energéticas cuyas reflexiones también se trasladan en el Consejo de Alcaldes.

Serrano ha explicado otros aspectos como la importancia de digitalizar el ciclo del agua, una obligación por directiva europea, para el que hay en marcha un presupuesto de 12,5 millones, con el PERTE del agua.

El presidente de la Diputación de Soria ha reivindicado la importancia del papel de los alcaldes y ayuntamientos para agilizar esta adaptación. En el Consejo de Alcaldes se ha puesto sobre la mesa el reto de "organización y turismo" que supondrá el eclipse de 2026.

"Nos vamos a encontrar una avalancha de gente", ha señalado Serrano, por lo que ha apostado por estar "prevenidos" en cuanto a seguridad y servicios. "Presentamos una web con datos que van a ser necesarios y donde los alcaldes podrán incorporar actividades y aspectos de seguridad", ha avanzado.