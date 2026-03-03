Diputación de Soria diseña una nueva estrategia en redes ante el 8M para garantizar una igualdad real en la provincia

Aroa Martínez, Verónica Aza y Laura Prieto durante la presentación de la nueva estrategia de Diputación de Soria. - EUROPA PRESS

La Diputación de Soria ha presentado este martes su nueva estrategia institucional y su programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, una estrategia que incluye la creación de una identidad corporativa renovada y una "ambiciosa proyección digital para conectar con todos los perfiles de la población soriana", según la explicado la diputada del área de Servicios Sociales, Laura Prieto.

La estrategia se enmarca en la línea sexta del Cuarto Plan de Actuación, cofinanciado por el Acuerdo Marco de la Gerencia de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, y está centrada en la conciencia de la diversidad de género y la educación en igualdad.

El objetivo es construir una provincia "más justa y cohesionada", para garantizar una igualdad real de oportunidades más allá de los actos simbólicos.

La institución ha diseñado un símbolo propio que reinterpreta el signo matemático del "igual" (=) como un compromiso político y social por la dignidad, el acceso equitativo a recursos y la eliminación de brechas laborales y educativas.

Esta nueva imagen acompañará todas las actividades del área a partir de ahora y afianzará el compromiso de la Diputación de Soria con la igualdad de género. El logo está formado por las letras SII.

Asimismo, se ha puesto en marcha el perfil específico @dipsoriaigualdad en Instagram, gestionado en colaboración con la empresa soriana Alignea Studios.

Su impulsora, Aroa Martínez, considera que este perfil "no solo sirve como canal informativo, sino también como un medio de educación y sensibilización". Este espacio "busca ser una herramienta de cohesión territorial, para visibilizar a mujeres emprendedoras y generar comunidad en las zonas rurales mediante estos contenidos".

Además, gracias a las redes sociales se podrán mostrar todas las actividades y talleres que se realizan en toda la provincia durante el año de la mano de los Centros de Acción Social. Se trata de un elemento útil y diverso que tiene como objetivo mantener actualizada toda la información que se trabaja desde los Servicios Sociales de la Diputación de Soria.

La encargada de presentar el programa ha sido la técnica del Departamento de Servicios Sociales, Verónica Aza.

El acto central e institucional se celebrará el jueves 5 de marzo en San Esteban de Gormaz, una localidad elegida por su "ejemplar" modelo de convivencia social, con un 13 por ciento de población migrante.

En el CEIP Virgen del Rivero, alumnos de quinto y sexto de Educación Primaria darán lectura a un manifiesto elaborado por ellos mismos. Asimismo, se presentará el mural en el que han trabajado mujeres de la zona de la Ribera durante los últimos días, una obra colectiva que refleja su visión de la igualdad desde diversas perspectivas y experiencias de vida.

Además, se distribuirán juegos didácticos diseñados para que "se siga hablando de igualdad en casa" ha explicado Aza. La jornada concluirá con la actuación musical del grupo Génesis.

PROGRAMACIÓN.

La programación de la Diputación de Soria se extiende durante todo el mes con acciones prácticas y colaborativas. Habrá 11 talleres sobre bienestar emocional impartidos por Estefanía San Quirico en Medinaceli, Morón de Almazán, Covaleda, San Pedro Manrique, San Leonardo de Yagüe, Berlanga de Duero, Deza, Rioseco, El Burgo de Osma, Ólvega y San Esteban de Gormaz.

Además, se elaborarán una serie de murales interculturales, que servirán como espacios de reflexión artística para debatir los derechos de las mujeres desde diversas culturas. Se llevarán a cabo en Serón de Nágima, Almazán, Duruelo de la Sierra, San Pedro Manrique, San Leonardo de Yagüe, Bayubas de Arriba, Gómara, Rioseco, El Burgo de Osma, Ágreda y San Esteban de Gormaz.

También habrá actuaciones de tres grupos sorianos formados totalmente o en parte por mujeres: Monipolio el 9 de marzo en Navaleno y Cafuné el 10 de marzo en Arcos de Jalón, durante el 25 aniversaio de Encajeras del Jalón.