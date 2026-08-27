La Diputación de Soria formaliza la compra de un nuevo camión quitanieves 6x6 por 268.620 euros

A la dcha, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, en un camión quitanieves . - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria ha formalizado la compra de un camión quitanieves 6x6 por un importe total de 286.620 euros, IVA incluido. El vehículo, un MAN TGS 33.440 6X6 BB CH, ha sido adjudicado a la empresa LIZAGA, S.A., según han informado desde la institución provincial.

La adjudicación se ha realizado por un importe total de 268.620 euros (222.000 euros de base imponible más 46.620 euros de IVA), frente a un presupuesto base de licitación de 290.000 euros. El expediente de contratación se aprobó el 7 de julio de 2025 y la adjudicación se resolvió el 6 de octubre, formalizándose el contrato el 4 de noviembre.

El nuevo camión cuenta con un motor diésel de seis cilindros, cilindrada mínima de 12.000 cilindrada y una potencia igual o superior a 420 caballos de potencia, con nivel de emisiones Euro 6e, además de caja de cambios automática de doce velocidades y bloqueo de diferencial para circular en condiciones adversas.

Además, irá equipado con una caja basculante Meiller Kipper Classic de al menos 14,5 metros cúbicos de capacidad, una cuña quitanieves de ángulo variable, orientable a derecha e izquierda y con función de bulldozer, y un esparcidor de sal con tolva de nueve metros cúbicos de capacidad mínima.

Entre las mejoras incluidas en la oferta adjudicataria destacan un contrato de mantenimiento de lubricantes y filtros durante cuatro años, así como una garantía adicional de cuatro años para la cadena cinemática. También un equipamiento adicional como eje delantero con tracción desconectable, asiento del conductor calefactable, toldo eléctrico y componentes de acero inoxidable en el esparcidor de sal, entre otras mejoras técnicas.

AMPLIACIÓN DEL PARQUE La Diputación de Soria, a través del Servicio de Vías Provinciales de la Diputación, ha señalado la necesidad de esta adquisición en la conveniencia de disponer de suficientes camiones con equipos de vialidad invernal para retirar la nieve y extender el fundente a lo largo de las carreteras de la provincia, respondiendo con rapidez a los fenómenos meteorológicos adversos.

El vehículo ha sido entregado en el Parque de Maquinaria de la Diputación de Soria, en presencia del presidente de la Diputación, Benito Serrano.

La empresa adjudicataria ha depositado una garantía definitiva de 11.100 euros.