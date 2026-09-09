La Diputación de Soria participará por primera vez en la feria alimentaria de Sevilla con once empresas

SORIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria participará con once empresas, por primera vez, en Auténtica Premium Food, una de las principales citas profesionales vinculadas a la alimentación y las bebidas premium, que se celebra los días 14 y 15 de septiembre en FIBES Sevilla.

El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, se desplazará el próximo martes día 15 hasta la capital andaluza para acompañar a las once empresas sorianas que participan en esta feria y respaldar su presencia en este escaparate nacional, según han informado desde la Diputación de Soria.

La participación en Auténtica surge a iniciativa de las propias empresas sorianas, que durante las reuniones mantenidas con el Departamento de Desarrollo de la Diputación trasladaron su interés por estar presentes en esta cita. La institución provincial recogió esta propuesta y ha habilitado un espacio conjunto para facilitar su participación y favorecer la promoción y comercialización de sus productos.

GRANDES ESCAPARATES

"Queremos que las empresas sorianas tengan la posibilidad de estar presentes en grandes escaparates y puedan encontrar aquí nuevos clientes, nuevos contactos y nuevas oportunidades de negocio", ha señalado. En este sentido, ha apuntado que son "las propias empresas las que trasladan que esta feria es de interés para ellas".

La feria reúne a productores y empresas de alimentación y bebidas con profesionales de la distribución, el retail, la hostelería y la alta gastronomía, convirtiéndose en un punto de encuentro para generar contactos comerciales y conocer nuevas oportunidades dentro del sector. La edición de 2026 cuenta además con una amplia programación profesional y gastronómica.

ONCE EMPRESAS

Las once empresas que representan a la provincia de Soria en esta primera participación son Arte Fritas, Bodegas de Postín, Cañada Real, Crujientes Montes de Soria, La Quinta Vendimia, Malvasía, Mykes Gourmet, Pagos de Saro Niño, Tortilla a tu Gusto, Espora Trouffles y Sabor de Fronteras.

Durante su visita del martes, el presidente provincial acompañará a las empresas en el desarrollo de la feria y conocerá de primera mano su experiencia durante estos dos días de participación, además de poner en valor la calidad y diversidad de la producción agroalimentaria soriana.

MOSTRAR SORIA

La presencia de la Diputación en Auténtica no se limita al apoyo a las empresas. La institución provincial cuenta también con un espacio informativo propio desde el que se promocionan los recursos turísticos y culturales de Soria. De esta manera, la Diputación busca aprovechar el potencial de la gastronomía como elemento de promoción turística, vinculando los productos agroalimentarios con el territorio del que proceden y dando a conocer los atractivos naturales, culturales y turísticos de la provincia.

"Queremos que quien conozca un producto soriano en esta feria tenga también la oportunidad de descubrir Soria. Nuestra gastronomía es una magnífica puerta de entrada para hablar de nuestro territorio, de nuestros pueblos, de nuestro patrimonio y de todo lo que podemos ofrecer al visitante", ha explicado el presidente.

PROGRAMACIÓN

La participación de Soria incluye además una programación específica dentro de la feria de la mano de la Diputación y de la IGP del Torrezno de Soria. El 14 de septiembre, de 12.00 a 12.30 horas, en el espacio Degusta Origen se llevará a cabo la ponencia titulada "Torrezno tradicional, un producto con origen".

El día 15, en el mismo horario, se desarrollará una nueva presentación denominada "El torrezno de Soria también tiene un hueco en la cocina de vanguardia", ambas impartidas por Melania Cascante, de restaurante Cascante.