Diputación de Soria "respalda" al tercer sector con 18 convenios y cerca de 250.000 euros

El presidente de la Diputación de Soria, con representantes de las entidades del tercer sector. - DIPUTACIÓN

SORIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria ha firmado este viernes 18 convenios de colaboración con 16 asociaciones y entidades del tercer sector de la provincia, con una inversión cercana a los 250.000 euros.

Estos acuerdos permiten "mantener y reforzar" programas de atención dirigidos a personas mayores, pacientes, familias vulnerables, personas con discapacidad y colectivos con necesidades específicas, especialmente en el medio rural, según han informado desde la Diputación de Soria.

El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, ha subrayado que esta firma representa el "compromiso de la Diputación con las personas y con el mantenimiento de servicios sociales esenciales en toda la provincia".

En este sentido, ha destacado que detrás de cada convenio hay proyectos que atienden directamente "a quienes más lo necesitan y que contribuyen a mejorar la calidad de vida de cientos de sorianos".

Asimismo, ha valorado el trabajo que realizan las asociaciones del tercer sector, a las que ha definido como "un pilar fundamental" para la atención social en la provincia.

"Estas entidades desarrollan una labor constante, cercana y muchas veces poco visible, llegando a municipios donde en ocasiones no alcanzan otros servicios y ofreciendo acompañamiento, apoyo y oportunidades a personas en situaciones muy diversas", ha apuntado Serrano.

SERVICIOS SOCIALES

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha destacado el trabajo conjunto entre la institución provincial y las entidades sociales. "Estos convenios son el resultado de un diálogo constante y de una colaboración estrecha con asociaciones que conocen de primera mano la realidad de la provincia. Nuestro objetivo es trabajar juntos para dar continuidad a proyectos que funcionan y, al mismo tiempo, abrir nuevas líneas de actuación que respondan a las necesidades que van surgiendo", ha argumentado la diputada.

En este sentido, ha anunciado que el departamento ya trabaja en la incorporación de dos nuevos convenios con asociaciones que desarrollan proyectos de inclusión laboral y social.

"Este año estamos avanzando en la firma de nuevos acuerdos con CEPAIM y con AFMA, dos entidades con las que queremos reforzar las actuaciones dirigidas a la inclusión social y laboral, ampliando así la red de colaboración del área de Servicios Sociales", ha señalado.

Asimismo, la diputada ha destacado que la partida global destinada a los convenios sociales continúa en aumento. "Este año alcanzamos un total de 25 convenios impulsados desde el departamento, con una dotación económica superior a la de ejercicios anteriores, lo que demuestra el compromiso de la Diputación con el fortalecimiento del tejido social y con el mantenimiento de programas que llegan a toda la provincia", ha afirmado.

Entre los beneficiarios se encuentran más de 1.300 personas atendidas a través del Banco de Alimentos, más de 800 participantes en proyectos de voluntariado y desarrollo comunitario en 127 municipios. También 505 personas voluntarias implicadas, 371 pensionistas y más de 130 pacientes que reciben apoyo para mejorar sus tratamientos en el medio rural, entre otros colectivos.

Además, se desarrollan programas dirigidos a personas con discapacidad, enfermedades neurodegenerativas, problemas de salud mental, adicciones, inclusión social, acompañamiento y apoyo a familias.