La Diputación de Soria supera los 3,9 millones de litros de agua suministrados en 2026

SORIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria, a través de su servicio provincial de abastecimiento de agua potable con camiones cisterna, ha superado los 3.933.000 litros suministrados en lo que va de año 2026, una cifra que refleja la importancia de este servicio para garantizar el abastecimiento en los pueblos de la provincia cuando surgen averías, problemas de caudal o incidencias puntuales, según han informado desde la Institución Provincial.

El mes de agosto está siendo, con diferencia, el periodo de mayor actividad del año. Con datos recogidos hasta el pasado fin de semana, los camiones cisterna de la institución provincial han repartido 1.736.000 litros de agua a través de 60 servicios, lo que supone cerca del 44 por ciento de todo el volumen distribuido en 2026.

En la práctica, esto se traduce en una media cercana a tres actuaciones diarias para atender las necesidades de los municipios. Durante agosto se han atendido diferentes incidencias técnicas e hídricas que han requerido la intervención del personal provincial.

AVERÍAS

Entre los casos más destacados se encuentra Cabrejas del Pinar, donde se suministraron 357.000 litros entre los días 10 y 13 de agosto, incluyendo una aportación de 166.000 litros en una sola jornada. También ha sido importante la asistencia prestada a Gómara, que ha recibido 247.000 litros a lo largo del mes para complementar su red de distribución mientras se resolvían distintas incidencias de mantenimiento.

Además de las averías, el servicio también ha dado respuesta a los problemas derivados de la disminución del caudal en algunas captaciones durante los meses más calurosos del año. Es el caso de Alconaba, que ha recibido 367.000 litros repartidos en once servicios, o de Cañamaque, donde se han suministrado 196.000 litros en seis viajes para garantizar el abastecimiento habitual de la localidad.

Asimismo, se han atendido necesidades relacionadas con la calidad del agua en municipios como Fuentestrún, donde se realizaron dos repartos que sumaron 22.000 litros, y en la Playa Pita, que recibió 32.000 litros el pasado 14 de agosto.

CASI 100 SERVICIOS EN VERANO

La campaña de verano concentra buena parte de la actividad del servicio provincial. Desde el 1 de junio hasta el 23 de agosto se han distribuido 3.155.000 litros de agua en 99 servicios, lo que representa más del 80 % del volumen total repartido durante todo el año.

Durante junio se suministraron 845.000 litros en 14 actuaciones, marcadas por incidencias de gran volumen como la registrada en Medinaceli, que requirió más de 317.000 litros. En julio, el servicio realizó 25 asistencias y distribuyó 574.000 litros, atendiendo principalmente a pequeños municipios afectados por el descenso de los acuíferos y el aumento del consumo estival.

Por su parte, agosto, con 1,73 millones de litros repartidos y 60 intervenciones, se ha convertido en el mes de mayor despliegue de recursos, coincidiendo con la época en la que muchos pueblos multiplican su población debido al regreso de vecinos y visitantes durante las vacaciones.

MÁS QUE EN 2025

Durante todo 2025, la Diputación distribuyó 3.071.000 litros de agua mediante camiones cisterna. Sin haber concluido todavía el verano, el servicio provincial ya ha superado esa cifra en más de 860.000 litros, lo que supone un incremento del 28,1 por ciento respecto al total registrado el año pasado.