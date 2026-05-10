La Diputación de Valladolid abre este lunes el plazo de inscripción para los Campamentos Náuticos de verano

La Diputación de Valladolid abre el plazo de inscripción para los Campamentos Náuticos de verano - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid, a través de su Servicio de Deportes y Juventud, abre este lunes, 11 de mayo, el plazo de inscripción de los Campamentos Náuticos de verano, una iniciativa dirigida a jóvenes de la provincia con el objetivo de "fomentar la convivencia, el deporte y la educación en valores en un entorno natural".

El programa contempla dos turnos diferenciados por edades, que se desarrollarán en las localidades de Santander y El Campello (Alicante) durante el mes de agosto, y en los que los jóvenes podrán realizar deportes náuticos, excursiones y dinámicas educativas, con alojamiento, manutención y transporte desde Valladolid, según ha indicado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el lunes 25 de mayo y las solicitudes deberán presentarse a través de los canales habilitados por la Diputación. En caso de que la demanda supere el número de plazas disponibles, la adjudicación se realizará mediante sorteo público.

Se reservará un 10 por ciento de las plazas para participantes procedentes de unidades familiares en situación de especial vulnerabilidad y, en caso de que la demanda supere el número de plazas disponibles, la adjudicación se realizará mediante sorteo público.

El primer turno tendrá lugar del 9 al 15 de agosto de 2026 en el Centro de Ocio Monte Corona, en Santander, y está dirigido a jóvenes de entre 13 y 15 años, con una oferta total de 84 plazas y un precio por participante de 100 euros, con un descuento del 20 por ciento para familias numerosas.

Durante la estancia, los participantes podrán disfrutar de actividades náuticas diarias como paddle surf, kayak, windsurf, vela o snorkel, además de excursiones a lugares de interés cercanos y actividades centradas en la educación ambiental, el tratamiento de residuos y la convivencia.

El segundo turno se desarrollará del 6 al 12 de agosto de 2026 en la Residencia Nuestra Señora de la Piedad, en El Campello (Alicante), está dirigido a jóvenes de entre 16 y 17 años y, en este caso, se ofertan 42 plazas, también con un precio de 100 euros, con descuentos aplicables a familias numerosas.

Al igual que en el turno de Santander, se llevarán a cabo dinámicas educativas, actividades náuticas como paddle surf, kayak, vela o snorkel, además de excursiones, entre las que destaca la visita al parque temático Terra Mítica.