Diputación de Valladolid amplía a 21 establecimientos la Red de Comercio Rural en municipios de menos de 400 habitantes

VALLADOLID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid amplía la Red de Comercio Rural Mínimo de 16 a 21 establecimientos en 2026 para garantizar el mantenimiento del comercio de proximidad en municipios de menos de 400 habitantes con el objetivo de asegurar servicios básicos en el medio rural y crear una red de tiendas que permite a municipios pequeños disponer de este servicio de primera necesidad.

La reciente inauguración del Comercio Rural Mínimo en Lomoviejo se suma a una red "consolidada" con establecimientos en Cuenca de Campos (2011), Pedrosa del Rey (2013), Villanueva de los Infantes (2017), Nueva Villa de las Torres (2017), Santa Eufemia del Arroyo (2018), Velascálvaro (2018), Castrillo Tejeriego (2019), Aldea de San Miguel (2021), Valbuena de Duero (2021), Fombellida (2021), Quintanilla de Arriba (2021), Corcos del Valle (2022), Villacarralón (2022), Bobadilla del Campo (2024) y San Pablo de la Moraleja (2024).

La reapertura en octubre del comercio de Trigueros del Valle tras la incorporación de una nueva adjudicataria completa la lista actual de 16 establecimientos. Además, la entidad local menor de Foncastín solicitó ya su adhesión al programa, y en 2026 se incorporarán Amusquillo, Torrecilla de la Orden y Hornillos de Eresma, con lo que la red alcanzará los 21 comercios rurales mínimos.

La Diputación ha respaldado económicamente este programa desde su inicio con una inversión acumulada de 192.408,38 euros destinados a maquinaria, mobiliario y equipamiento informático para la creación y mejora de estos establecimientos.