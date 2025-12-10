Diputación de Valladolid aporta 10.000 euros más al Banco de Alimentos para cubrir el déficit de leche fresca

VALLADOLID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, Jesús Mediavilla, han suscrito hoy una adenda al convenio de colaboración que permitirá que el Banco pueda paliar el déficit de leche fresca que padece en estos momentos.

La adenda al convenio firmada hoy supone una aportación extraordinaria de 10.000 euros, destinada íntegramente a la adquisición de leche.

En la actualidad, el Banco de Alimentos atiende a 21 entidades y cerca de 900 beneficiarios, que requieren un suministro estable de leche, Sin embargo, el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas no incluye la leche entre sus suministros, lo que ha generado un importante déficit para poder garantizar su distribución.

Tras la firma, Conrado Íscar ha recordado que el convenio entre la Diputación de Valladolid y la Fundación Banco de Alimentos, está dotado con 90.000 euros, pero esta cantidad "podría ser incrementadas en caso de que fuera necesario y lamentablemente es necesario", ha subrayado el presidente de la institución provincial.

"La Diputación de Valladolid, consciente de esta problemática y del esfuerzo que realizan la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid y las personas voluntarias que trabajan en ella, incrementamos la colaboración para ayudar a las personas más vulnerables de nuestra provincia", ha afirmado Íscar.

Por su parte, Jesús Mediavilla ha agradecido el apoyo de la Diputación y ha asegurado que esta aportación es para él "el mejor regalo de Navidad" que le puede hacer un político que demuestra "que se preocupa de la gente necesitada".

Mediavilla ha indicado que la leche es uno de los alimentos "esenciales" y ha indicado que se reparten al mes 30.000 litros de leche.