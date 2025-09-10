La Diputación de Valladolid aprueba el expediente y los pliegos que regularán la gestión del Teatro Zorrilla

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha aprobado en comisión el expediente y los pliegos que regirán el contrato para la gestión de los espacios escénicos del Teatro Zorrilla. El expediente será elevado posteriormente a la Junta de Gobierno de la Diputación para su aprobación definitiva.

El acuerdo aprobado autoriza un gasto máximo de 764.356,66 euros, distribuidos entre los años 2026 y 2027, siendo el procedimiento abierto. De este modo, la Diputación apuesta por el Teatro Zorrilla como un espacio cultural clave para Valladolid, con una programación que incluye teatro, danza, música, cine y otras actividades.

Es por ello que la gestión del teatro requiere un servicio especializado para garantizar una programación mínima de cien funciones anuales, el mantenimiento de instalaciones y equipos técnicos, la gestión de la cafetería y terraza, así como la organización de actividades no escénicas, como exposiciones o conferencias y el cumplimiento de la normativa de seguridad y derechos de autor.

Este contrato busca que el Teatro Zorrilla funcione como un espacio cultural integral, ofreciendo programación diversa, apoyando a nuevos creadores y vinculando la actividad del bar-cafetería con la vida cultural del teatro.

El contrato tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por un tercero, asegurando la continuidad y calidad del servicio.

ENAJENACIÓN DE PARCELA EN VILLA DE PRADO

Asimismo, la Diputación Provincial de Valladolid ha aprobado, en esta Comisión Extraordinaria, el inicio del expediente para la enajenación de la parcela 15.2 del Sector 18 del Plan Parcial Villa del Prado, ubicada en la calle Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y propiedad de la institución provincial.

Este proceso de enajenación se realizará mediante subasta pública con proposición económica en sobre cerrado, siguiendo la normativa vigente que garantiza transparencia y competencia y los ingresos obtenidos de esta operación se destinarán a vivienda. Con esta medida se busca optimizar los recursos de la institución, al mismo tiempo que mantiene un procedimiento abierto y transparente para la ciudadanía.