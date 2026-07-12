La Diputación de Valladolid consolida sus ayudas al empleo y emprendimiento rural: "Las cifras avalan este programa"

1103264.1.260.149.20260712123625 El Diputado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, en el Palacio Pimentel de Valladolid - CLAUDIA ALBA - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid, a través de la Oficina del Emprendedor, impulsa el empleo y el emprendimiento en los municipios de la provincia mediante un programa de ayudas dirigido a empresas, autónomos y particulares que desarrollen su actividad en el medio rural al que destina este año 650.000 euros y se ha consolidado como una "buena" iniciativa con un crecimiento consolidado para facilitar la creación y consolidación de negocios y contribuir a fijar población en nuestros municipios.

"Para nosotros es una gran alegría la respuesta que ha tenido este programa porque consideramos que estas ayudas tienen validez y es lo que nos impulsa a convocarlas año tras año", ha señalado el diputado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, en una entrevista a Europa Press, en la que ha explicado que la institución provincial destina cada año entre 650.000 y 700.000 euros a estas ayudas.

Precisamente, este año el presupuesto asciende a 650.000 euros, una cantidad "ajustada" a las necesidades detectadas tras la ejecución del ejercicio anterior, ha sostenido, para después detallar que este programa facilita tanto la contratación como el inicio de nuevas actividades económicas en el medio rural, prioriza colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral y contribuye a mantener abiertos negocios esenciales para los pueblos.

"La convocatoria es buena y por eso queremos mantener el impulso económico que se destina a este programa", ha subrayado el responsable provincial de Empleo, un punto en el que ha hecho énfasis en que las cifras "avalan" una iniciativa que cuenta con un crecimiento sostenido.

Y es que si en 2023 fueron 158 las ayudas concedidas, con 52 para contratación y 106 para autoempleo, en 2024 ese número ascendió a 195 ayudas concedidas, de ellas 82 para contratación y 113 para autoempleo, mientras que en 2025 se registraron 211 ayudas concedidas, 68 para contratación y 143 para autoempleo.

Este crecimiento sostenido "motiva" a la Diputación Provincial en su apuesta por este programa, que permite abrir negocios en el medio rural, como el reciente caso de una librería en la localidad de Urueña.

En la medida en que esta iniciativa permite mantener vivos los pueblos, generar actividad económica en ellos y sobre todo dinamizar cada municipio, ya que es un programa que está destinado a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

LÍNEAS DE AYUDA

La primera de las ayudas está destinada a empresas y autónomos que contraten a trabajadores desempleados y contempla una subvención base de hasta 2.000 euros por contratación.

Esta cantidad, ha detallado el diputado, podrá incrementarse hasta 4.000 euros cuando el trabajador contratado reúne determinadas circunstancias, con incrementos de 500 euros por cada condición, entre ellas mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad, contrataciones en municipios incluidos en el Programa Territorial de Fomento para Tierra de Campos y otras circunstancias previstas en la convocatoria.

Por otra parte, existe una línea de ayudas al autoempleo dirigidas a personas que inicien una actividad empresarial como trabajadores autónomos con una subvención base de hasta 2.000 euros, que podrá allcanzar los 5.000 mediante incrementos de 750 euros por cada condición que reúna el solicitante (mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad o actividad ubicada en municipios incluidos en el Programa Territorial de Fomento para Tierra de Campos).

A este respecto, Migallón ha destacado que como principal novedad en 2026, se incorpora el apoyo al relevo generacional, con el objetivo de favorecer el traspaso de negocios viables y el emprendimiento en oficios tradicionales.

Estos datos ponen de manifiesto el "creciente interés" por el emprendimiento en la provincia y la utilidad de estas ayudas para impulsar nuevas iniciativas económicas, ha incidido el diputado de Empleo.

Las ayudas pueden solicitarse a través de la Oficina del Emprendedor de la Diputación de Valladolid, donde además se ofrece asesoramiento personalizado para facilitar la tramitación y acompañar a empresas y emprendedores durante todo el proceso.