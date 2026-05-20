La Diputación de Valladolid crea nuevas ayudas para adquirir grupos electrógenos en las residencias de mayores

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid creará una nueva línea de ayudas para la adquisición de grupos electrógenos en residencias de mayores de la provincia, a la que destinará 70.000 euros tras el apagón sufrido en España hace ahora un año, con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico ante posibles incidencias eléctricas.

Las ayudas permitirán financiar hasta el 80 por ciento del coste de adquisición e instalación de los equipos, con un máximo de 10.000 euros por entidad local, para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales como ascensores, iluminación de emergencia, equipos de oxígeno o sistemas de refrigeración.

La Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, presidida por Conrado Íscar, ha dado el visto bueno a diferentes ayudas de apoyo a las familias y a la conciliación con un importe total de 446.000 euros, se ha aprobado la convocatoria de la segunda edición de los Premios Provinciales del Deporte y se ha creado una nueva línea de subvenciones para dotar a las residencias de ancianos de la provincia de grupos electrógenos.

Además, se vuelven a poner en marcha las ayudas del Plan Provincial de Vivienda por valor de más de tres millones de euros, de los que 2.006.000 euros se destinan a ayuntamientos y entidades locales menores, mientras que 1.050.000 euros se reservan para ayudas directas a particulares.

La Comisión ha dictaminado favorablemente igualmente la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para el sostenimiento de escuelas infantiles de 0 a 3 años de titularidad municipal.

La convocatoria mantiene una dotación económica de 215.000 euros destinada a contribuir a los gastos de funcionamiento de estos centros educativos y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en el medio rural.

Asimismo, se ha aprobado la convocatoria de ayudas destinadas a formación y conciliación de la vida familiar, personal y laboral para personas residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes, dotada con 30.000 euros.

La Diputación ha aprobado también la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores para financiar ayudas destinadas a la adquisición de material escolar para alumnado matriculado en el segundo ciclo de Educación Infantil durante el curso 2026-2027.

La convocatoria cuenta con una dotación de 201.000 euros y permitirá seguir apoyando a las familias del medio rural mediante ayudas gestionadas directamente por los ayuntamientos.

PREMIOS PROVINCIALES DEL DEPORTE

Por último, la Comisión ha aprobado la convocatoria de la segunda edición de los Premios Provinciales del Deporte, destinados a reconocer públicamente el esfuerzo, dedicación y logros de deportistas de la provincia.

La convocatoria contempla seis categorías, incluyendo deportistas absolutos, promesas deportivas y deportistas con discapacidad, tanto en categoría masculina como femenina.

Cada premio estará dotado con 1.200 euros, ascendiendo la cuantía total a 7.200 euros.