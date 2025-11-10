Diputación de Valladolid dedica a las personas uno de cada dos euros de su presupuesto que se eleva hasta 184,3 millones

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha presentado unas cuentas "históricas" que se elevan hasta los 184,3 millones, un 5,06 por ciento más que en el ejercicio de 2025, que son "coherentes, prudentes, sensibles y modernizadoras" y que dedican uno de cada dos euros a las "personas".

"Elaborar unos presupuestos, por encima de todo, es un ejercicio de responsabilidad, pero también, en esencia, un acto de acción política, porque tenemos el deber de gobernar conforme a la confianza que nos han otorgado nuestros vecinos. Un proyecto centrado en personas que prioriza las políticas dirigidas a los jóvenes, a las mujeres del medio rural, a las familias y a las personas con discapacidad. Son un instrumento vivo capaz de ofrecer flexibilidad para adaptarse a circunstancias cambiantes o imprevistas", ha resumido el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, durante la presentación de las cuentas y en las que ha estado arropado por todo su equipo de Gobierno.

El presidente, que ha criticado al Gobierno central por no asumir esta responsabilidad "como es de constumbre", ha incidido en la cifra "histórica" de unas cuentas que cumplen "estrictamente con las reglas fiscales de equilibrio presupuestario y del techo de gasto", que es el "más inversor", apartado al que se dedican 46,4 millones con un incremento del 10,2 por ciento, sin incurrir para ello en endeudamiento, que sitúa la ratio por debajo del 4,6 por ciento de los recursos ordinarios, lo que garantiza, en sus palabras, no hipotecar "el futuro" ni de los municipios de la provincia ni de las "generaciones venideras".

Un presupuesto, ha continuado, que está "al servicio de las personas, de los municipios, del empleo y del desarrollo económico" de la provincia y para los que están "abiertos" a dialogar con todas los grupos políticos que se quieran "sumar" al objetivo del equipo de Gobierno y que se resumen, ha abundado, en el "compromiso firme contra la lucha contra la despoblación" y con hacer de los pueblos de Valladolid "lugares donde nuestros jóvenes, mayores, mujeres y hombres puedan desarrollar su proyecto de vida".

Las reuniones se llevarán a cabo a partir de este miércoles con el objetivo de aprobarlo en el pleno del próximo 28 de noviembre.

EJES

Las políticas destinadas a las personas llegan a los 92.586.088 euros, lo que supone un incremento del 10,08 por ciento respecto a 2025. El Servicio de Ayuda a Domicilio vuelve a ser el programa "estrella" de la casa, con un presupuesto de 19,5 millones de euros, un aumento del 16,4 por ciento, para mantener el compromiso de listas de espera cero, algo que hacen desde "1999".

También se refuerza la atención a las personas con discapacidad, con un incremento en la Red Rural Integrada de Servicios y la renovación de vehículos adaptados. El bienestar de las personas mayores sigue siendo una "prioridad" para la Diputación, con el refuerzo de la colaboración con la Federación de Mayores, que crece un 20 por ciento hasta los 60.000 euros. Además, la institución provincial porndrá en marcha un nuevo programa de digitalización dotado con 27.500 euros, junto a la mejora de la climatización y eficiencia energética de los centros asistenciales, con 50.000 euros.

También recoge la ampliación del convenio con el Colegio de Farmacéuticos para la dispensación de medicamentos a mayores, que pasa de 30.000 a 130.000 euros. Se crea una nueva línea de ayudas a ayuntamientos, dotada con 70.000 euros, para la mejora de las instalaciones de residencias de titularidad municipal.

Crecen los programas de Familia e Igualdad, con nuevas ayudas a ayuntamientos para el desarrollo de políticas contra la violencia de género y de promoción de la igualdad. Se refuerzan también los programas de Envejecimiento Activo y Juventud, donde se crea una nueva partida para para el funcionamiento de la nueva residencia juvenil.

En materia de carreteras, se destinan 7.970.000 euros, un 2,6 por ciento más que el año anterior, incluyendo el nuevo programa de señalización horizontal dotado con 300.000 euros.

Uno de los "pilares" de este presupuesto es la política de vivienda, con un "importante incremento del 120 por ciento respecto al año anterior". El Plan de Vivienda Provincial contará en 2026 con 3.212.000 euros, de los que 1.050.000 se destinarán a ayudas a particulares y 2.162.000 a los ayuntamientos, incluyendo el programa Rehabitare.

Otro de los ejes, ha apuntado Íscar, es el compromiso con los ayuntamientos, "razón de ser de la Diputación". En este sentido, ha apuntado que la cooperación económica directa con los municipios se eleva a 63.23 millones, un 8,2 por ciento más que en 2025. Entre las principales novedades en este ámbito destacan el incremento del 14,5 por ciento en los Planes Provinciales, que alcanzan los 11,9 millones de euros, el refuerzo del Plan de Empleo Local con casi tres millones de euros, el aumento de más de un seis pro ciento del Plan V hasta los 3,7 millones, la creación de una partida para ayudas ante daños meteorológicos con 50.000 euros, y el incremento de un 50 por ciento en las ayudas a mancomunidades.

También ampliará la inversión en el Servicio de Extinción de Incendios hasta 1.340.000 euros, un 120 por ciento más que el año anterior. Asimismo, el proyecto recoge para el Plan de Empleo Forestal una partida de 100.000 euros para equipamiento y maquinaria, lo que unido al "refuerzo" de la plantilla supone casi un millón.

El presupuesto también refuerza el Plan de Reto Demográfico, que duplica su dotación hasta los 500.000 euros, y la aportación al Consorcio Provincial de Medio Ambiente, que crece un 30 por ciento hasta los 6,56 millones, para ayudar a los ayuntamientos en todo lo relacionado con la gestión de residuos y compostaje.

EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO

La creación de empleo y la actividad económica en el medio rural constituyen otro eje "fundamental" del presupuesto, ha detallado en su intervención. El conjunto de programas destinados a este fin supera los 18,8 millones, con un incremento del 15 por ciento respecto al año anterior.

En este sentido, las cuentas "refuerzan" el apoyo al sector primario, con una subida del 26 por ciento en el programa de Promoción Agroalimentaria, que alcanza 1,33 millones de euros, y la creación de un nuevo programa para potenciar la marca Milla de Oro del Vino, dotado con 180.000 euros.

También las líneas de colaboración con los Grupos de Acción Local con un aumento del 20 por ciento hasta llegar a los 150.000 euros, e incrementan un 25 por ciento la aportación al programa de atracción de inversiones en colaboración con la CEOE de Valladolid.

En el ámbito turístico, la sociedad Valladolid Avanza incrementa su presupuesto un 15 por ciento para modernizar los centros turísticos provinciales y seguir implementando el servicio de montaje de carpas en los municipios.