Diputación de Valladolid desarrollará en ocho espacios emblemáticos su programación cultural de finales de agosto

Cartel de la programación en centros turísticos. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha presentado para la última quincena de agosto una agenda de actividades culturales, familiares y de ocio en sus centros turísticos, orientada a todos los públicos.

La oferta turística se desarrolla en espacios como la Villa del Libro de Urueña, el Castillo de Peñafiel, el Valle de los 6 Sentidos, el Canal de Castilla, el Museo del Vino, el Museo del Pan, el Castillo de Fuensaldaña y el Museo de las Villas Romanas, detalla la institución provincial a través de un comunicado.

En el Castillo de Fuensaldaña, la programación incluye para el 22 de agosto una doble actuación con el teatro de Nano Arranza en la explanada y la magia del Mago Toño en el hemiciclo. La propuesta se repetirá el día 23 con Kamaru Teatro y el Mago Quique.

Asimismo, la biblioteca Edward Cooper acogerá el 28 de agosto una audición de vinilos de Bruce Springsteen acompañada por una degustación de Alimentos de Valladolid, además de la exposición 'Viaje por 33 vidas', de Ana Lyubimoa.

Por su parte, el Museo del Pan mantiene sus talleres infantiles de elaboración de pan los fines de semana e inaugurará el 22 de agosto la exposición 'Imágenes'. La agenda musical de este espacio contempla el concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid el 21 de agosto, dentro del programa de Conciertos en lugares significativos, así como las actuaciones de Raúl Olivar el 28 de agosto y de Luis A. Pedraza el 30 de agosto.

En el Valle de los 6 Sentidos se continuará desarrollando durante los fines de semana el programa Pequeaventura, un servicio de ludoteca con reserva previa para facilitar la conciliación familiar. Además, hasta el 28 de agosto se celebra una nueva edición del campamento de verano para niños de entre 6 y 13 años.

Respecto al Museo de las Villas Romanas, la oferta musical contempla el concierto de Abby y Miguel el 19 de agosto en la recreación de la casa romana, junto a la posibilidad de visitar la exposición 'Tejidos del pasado'.

En la Villa del Libro de Urueña, el centro E-Lea Miguel Delibes acogerá durante todo el mes y hasta el 15 de septiembre la exposición de Claudia Santos 'Poesía y ropa vieja, tejiendo versos'.

Por último, el Museo Provincial del Vino mantiene sus catas populares los fines de semana -los sábados en horario de mañana y tarde y los domingos por la mañana- junto a la exposición de Dolores Ojosnegros, mientras que el Canal de Castilla continúa con sus propuestas de turismo activo en el entorno del patrimonio hidráulico provincial.