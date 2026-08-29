La Diputación de Valladolid destina 100.000 euros para facilitar el acceso a los estudios de los jóvenes del medio rural - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid destina 100.000 euros a una nueva convocatoria de ayudas dirigida a jóvenes del medio rural para facilitar el acceso a los estudios universitarios y a los ciclos formativos de grado medio y superior durante el curso académico 2026-2027.

Las subvenciones, incluidas en las medidas 71 y 72 del VI Plan Provincial de Juventud 2024-2027, están dirigidas a estudiantes menores de 31 años empadronados en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes y tienen como objetivo contribuir a sufragar los gastos que supone continuar los estudios fuera del municipio de residencia.

Cada estudiante podrá recibir hasta 1.000 euros para los gastos de matrícula y alojamiento, según ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En el caso del transporte, la ayuda podrá alcanzar hasta 400 euros para los desplazamientos colectivos diarios, de lunes a viernes y durante el periodo lectivo, siempre que la ruta no pueda acogerse a la gratuidad de la tarjeta BUSCYL.

Los beneficiarios deberán estar matriculados durante el curso 2026-2027 en estudios universitarios oficiales de grado o máster, ciclos formativos de grado medio o superior o enseñanzas artísticas superiores, en los términos establecidos en la convocatoria.

La Diputación contempla diferentes opciones de escolarización, incluyendo la Universidad de Valladolid, la UNED, otras universidades públicas de Castilla y León cuando la titulación no se imparta en la Universidad de Valladolid y universidades privadas cuando no exista esa titulación en la universidad pública.

SOLICITUDES HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE El plazo para solicitar estas ayudas permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre de 2026, incluido.

Con esta convocatoria, la Diputación de Valladolid continúa desarrollando medidas dirigidas a los jóvenes de la provincia y apuesta por favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, independientemente del municipio de residencia, contribuyendo a facilitar que los jóvenes del medio rural puedan continuar su formación.