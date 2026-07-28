La Diputación de Valladolid destina más de 275.000 euros a inversiones en Salvador de Zapardiel y Honcalada desde 2022

Íscar visita Salvador de Zapardiel, donde la Diputación de Valladolid ha invertido más de 275.000 euros desde 2022 - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha visitado este martes la localidad de Salvador de Zapardiel, donde ha conocido de primera mano diversas actuaciones llevadas a cabo en el municipio y en su pedanía, Honcalada, a través de los más de 275.400 euros que la institución provincial ha invertido en el municipio, tanto de Planes Provinciales como de Plan V.

La jornada ha comenzado con la recepción por parte del alcalde en la Casa Consistorial donde han mantenido una reunión de trabajo, para dirigirse posteriormente a conocer diversas actuaciones realizadas en el municipio, financiadas a través de los diferentes planes de la Diputación.

En Salvador de Zapardiel, la Diputación de Valladolid ha destinado desde 2022 un total de 203.878 euros a distintas actuaciones, entre ellas el acondicionamiento de un local para reuniones, la pavimentación de calles, la construcción de una pista de pádel y su cubierta; así como otras actuaciones como el acondicionamiento del entorno de la plaza y la instalación de un punto limpio, la mejora del alumbrado con criterios de eficiencia energética, el vallado de las instalaciones deportivas y la instalación de un monolito de bienvenida al municipio o la creación de un parque público, todo ellos con aportaciones de los diferentes programas de la institución provincial.

En la pedanía de Honcalada, la inversión de la Diputación asciende a 71.538 euros desde 2022, destinados al acondicionamiento de un local y a actuaciones en el cementerio, a la renovación de redes, a varias actuaciones de pavimentación, y a la mejora del alumbrado público.

Durante su visita, Conrado Íscar ha destacado que la cooperación con los municipios de menos de 20.000 habitantes es una de las razones de ser de la Diputación de Valladolid, y que los Planes Provinciales son el mecanismo que garantiza que la prestación de servicios básicos y la realización de infraestructuras esenciales lleguen a la totalidad del territorio provincial, asegurando la equidad y la cohesión territorial.

Asimismo, ha señalado que el nuevo Plan Bienal de Cooperación 2026-2027 movilizará una inversión sin precedentes, con 23,4 millones de euros destinados a inversiones, lo que supone un incremento superior al 15 por ciento respecto al plan anterior, que contaba con 20,3 millones.

Entre las principales novedades, destaca el incremento del módulo fijo que reciben todos los municipios, que pasa de 32.175 a 42.000 euros, así como el aumento del módulo variable, que pasa de 78,50 a 82,25 euros por cada uno de los habitantes censados.

El presidente también ha destacado la continuidad del Plan V, dotado con ocho millones de euros y con libertad de gasto para los ayuntamientos, calificándolo como una de las herramientas más contundentes de la Diputación en beneficio de los municipios.

Su cuantía ha sido reforzada con más de 4,2 millones de euros en los presupuestos de 2026, hasta alcanzar los ocho millones, tal y como ya ocurrió el pasado año.

Además, como novedad, los municipios que presenten iniciativas por importe inferior a 40.000 euros no necesitarán presentar proyecto técnico.