La Diputación de Valladolid guarda una cápsula del tiempo que no se abrirá hasta el próximo eclipse total en 2180

1110351.1.260.149.20260812193008 Capsula del tiempo guardada por la Diputación de Valladolid en la Finca Matallana. - EUROPA PRESS

VILLALBA DE LOS ALCORES (VALLADOLID), 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha guardado una cápsula del tiempo en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana, con distintos elementos para "dejar testimonio" de este 12 de agosto y poner en valor el patrimonio de la provincia, una caja que no volverá a abrirse hasta el próximo eclipse total visible en la zona, que ocurrirá el 17 de noviembre de 2180.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar Ordóñez, ha asistido este miércoles al cierre y sellado de la cápsula del tiempo en la finca ubicada en el municipio de Villalba de los Alcores, un acto "simbólico" con motivo del eclipse solar total.

El fenómeno astronómico, el primer eclipse total de sol visible en la península en más de 120 años, ha situado a Valladolid en "pleno corazón" de la trayectoria de totalidad, motivo por el que muchos visitantes han acudido a la provincia, como el centenar que se ha congregado en Matallana, en una actividad organizada por la institución provincial bajo el título 'Una mirada al cielo'.

Precisamente, este centenar de personas ha sido testigo del sellado de la cápsula del tiempo, en la que previamente se han introducido diversos objetos como una carta del presidente de la Diputación, cartas escritas por los niños de los campamentos de Matallana y por personas mayores de la residencia Doctor Villacián, banderas institucionales, datos demográficos de cada municipio de la provincia junto a sus alcaldes, el libro 'El Hereje', un poema de Francisco Pino, un mapa provincial, periódicos del día y monedas y billetes en curso, entre otros elementos.

En su carta, dirigida a quien abra la cápsula dentro de 154 años, el presidente ha dejado constancia del momento vivido por los vecinos de la provincia: "Hoy, los vecinos de nuestra provincia y de Castilla y León alzamos la vista al cielo para contemplar un acontecimiento extraordinario, un eclipse solar total que nos recuerda la inmensidad del universo y nuestro pequeño, pero hermoso, lugar en él".

Íscar ha expresado además su deseo de que, pese al paso de los siglos, sigan vigentes valores como "el amor por la tierra, el esfuerzo por construir una sociedad más justa y el respeto por la naturaleza", y ha trasladado a las generaciones futuras sus mejores deseos para disfrutar del próximo gran eclipse en el año 2180.

Asimismo, ha manifestado la "ilusión" de quienes viven este 12 de agosto el fenómeno astronómico, para el que la Diputación lleva "varios años trabajando", un contexto en el que ha impulsado el astroturismo y actividades en diferentes centros turísticos y municipios.

"Tenemos que aprovechar este evento, no solo es el 12 de agosto hoy, sino que el turismo de astronomía ha venido para quedarse", ha aseverado Íscar, en declaraciones recogidas por Europa Press en Matallana.

OTRAS ACTIVIDADES

Además del cierre de la cápsula del tiempo, en Matallana se ha desarrollado la jornada 'Una Mirada al Cielo', organizada por la Diputación de Valladolid, que ha combinado ciencia, naturaleza y ocio para vivir el eclipse solar total con todas las garantías y de la mano de especialistas.

El programa ha incluido desplazamiento en autobús desde la Plaza de San Pablo de Valladolid, visita guiada a la finca, observación del eclipse con material homologado, explicaciones de divulgación astronómica, música en directo, food trucks, observación del cielo nocturno tras la puesta de sol y una cata de vinos y quesos de la tierra.

La Diputación de Valladolid ha subvencionado además otras actividades organizadas por distintos municipios de la provincia para disfrutar del eclipse.

Así, Cigales ha acogido la conferencia 'El Sol de Nuestra Tierra' el 11 de agosto y la actividad 'Eclipse Total: La Corona' el propio 12 de agosto, mientras Villanueva de Duero ha organizado 'Bajo la sombra del eclipse', Tordesillas ha celebrado observaciones astronómicas los días 8 y 9 de agosto, Cogeces del Monte ha desarrollado un mes de la observación astronómica desde el 16 de julio, el municipio de Íscar ha programado su propia actividad de eclipse total desde las 18:00 horas, San Miguel del Pino ha organizado actividades del 7 al 13 de agosto; y Mojados ha desarrollado la iniciativa 'Un eclipse con historia' entre el mes de julio y el 13 de agosto.

Toda la información sobre estas actividades está disponible en la página web www.provinciadevalladolid.com.