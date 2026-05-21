Diputación de Valladolid impulsa el enoturismo, la cultura y el empleo con ayudas globales de más de 586.000 euros

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, presidida por el diputado Roberto Migallón, ha aprobado la convocatoria de subvenciones por valor de 586.000 euros para impulsa el enoturismo, la cultura y el empleo.

En concreto, la comisión presidida por Roberto Migallón, ha dado el visto bueno a subvenciones para asociaciones y consorcios de Rutas del Vino Certificadas que desarrollen su actividad dentro de la provincia en 2026.

Esta iniciativa cuenta con una dotación de 100.000 euros y tiene como objetivo fortalecer el enoturismo en la provincia, apoyando a las entidades que promuevan el turismo del vino y su impacto en la economía local.

La Comisión también ha informado favorablemente la nueva programación y el modelo de solicitud para las Aulas de Educación y Cultura, que este ejercicio cuenta con un presupuesto de 146.217 euros. La institución destaca que este programa lleva en funcionamiento más de cuatro décadas y cada curso se incrementa el número de alumnos.

Para el próximo curso, una de las novedades de las Aulas de Cultura es trabajar la figura de Felipe II, por la celebración del V Centenario de su nacimiento en el Palacio de Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, detalla la institución provincial a través de un comunicado.

En cuanto a los módulos formativos pueden solicitarlos los ayuntamientos e incluyen talleres de literatura, gestión emocional, memoria, geografía, historia, inglés, filosofía o módulos comunitarios como desayunos culturales, talleres de música, charlas, entre otros.

Asimismo, se ha aprobado la inversión de 110.055 euros destinada a los ayuntamientos con bibliotecas municipales de la provincia, que deberán destinar estos fondos a la adquisición de publicaciones periódicas, libros y DVDs, reforzando así sus fondos bibliográficos y audiovisuales en diferentes municipios.

Del mismo modo, la comisión ha dictaminado favorablemente la concesión de subvenciones a asociaciones culturales titulares o que sostengan Bandas de Música para su funcionamiento, adquisición de instrumentos y uniformes, y el desarrollo de actividades durante 2026. Esta línea cuenta con una dotación de 25.000 euros distribuida entre agrupaciones de Arroyo de la Encomienda, Castronuevo de Esgueva, Cigales, La Cistérniga, Laguna de Duero, Olmedo, Pedrajas de San Esteban, Pollos y Tordesillas, entre otras.

Por otra parte, la Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios, presidida por Myriam Martín, ha dado el visto bueno a la aprobación de subvenciones para costear los materiales empleados dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2025 con presupuesto total de 205.000 euros.

El objeto de este plan de subvenciones es costear los materiales empleados para la realización de obras o servicios por parte de los Ayuntamientos incluidos en el Plan de Empleo Rural, con trabajadores agrarios desempleados.