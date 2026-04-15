La Diputación de Valladolid impulsa el Plan V 2026 con ocho millones para inversiones en municipios y entidades menores

El presidente de la Diputación de Valladolid, Cormado Íscar, presenta la nueva convocatoria y las bases del Plan V 2026 - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid impulsa la convocatoria del Plan V 2026 que contará con una inversión de ocho millones con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y social de la provincia a través del apoyo a los municipios para la creación de empleo, la reactivación de la economía local y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha desgranado los datos económicos y las líneas de esta nueva convocatoria durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en el Palacio de Pimentel.

Durante su intervención, el presidente provincial ha destacado como novedad la opción de que los ayuntamientos que presenten iniciativas por un importe inferior a los 40.000 euros no necesitarán presentar proyecto técnico, con lo que se pretende acelerar la tramitación para que los municipios puedan poner en marcha las obras a la mayor brevedad posible que son tan necesarias para los vecinos.

El Plan V 2026 permitirá financiar actuaciones al 100 por ciento por la Diputación y se pueden destinar a aportaciones extraordinarias para las obras municipales recogidas en la convocatoria aprobada para la formación del Plan Bienal de Cooperación 2026-2027, al suministro de equipamiento en edificios e instalaciones municipales y a la adquisición de terrenos e inmuebles afectados al uso o servicio público.

Precisamente, Íscar ha subrayado que este plan es una "herramienta fundamental" para dotar de libertad y costear proyectos relevantes para los municipios de la provincia en un "esfuerzo" de la institución que "merece la pena" para ofrecer a los alcaldes de los fondos necesarios para acometer obras que mejoren la vida de los vecinos.

El Plan V, cuya primera edición se puso en marcha en 2020, tiene como objetivo fomentar el desarrollo económico y social de la provincia, a través del apoyo a los municipios y el favorecimiento de la creación de empleo, la reactivación de la economía local y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

MÓDULOS ECONÓMICOS

El reparto de los fondos se realizará a través de tres módulos. En concreto los municipios tendrán un importe fijo de 11.000 euros y 38,85 euros/habitante.

Por su parte, las entidades locales menores tendrán un fijo de 11.000 euros y 32,85 euros/habitante, mientras que en el caso de los núcleos separados será un fijo de 7.000 euros y 32,85 euros/habitante.

El plazo para presentar solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el 30 de junio de 2026, inclusive.

También este año como novedad se incluye que los ayuntamientos que presenten iniciativas por un importe inferior a los 40.000 euros no necesitarán presentar proyecto técnico, con lo que se pretende acelerar la tramitación para que los municipios puedan poner en marcha las obras a la mayor brevedad posible que son tan necesarias para los vecinos.

El presidente de la institución provincial ha remarcado que este "esfuerzo" responde a su compromiso con el desarrollo de la provincia, para garantizar que los recursos se distribuyan de manera equitativa para atender las necesidades de todos los municipios, sin distinción de tamaño o ubicación.