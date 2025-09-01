La Diputación de Valladolid inaugurará el día 4 la muestra 'Franjas y Rayas' de Fernando García Sánchez

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid inaugurará el próximo 4 de septiembre la exposición 'Franjas y Rayas', del artista Fernando García Sánchez, que podrá verse hasta el 12 de octubre en la Sala Teresa Ortega Coca.

La exposición 'Franjas y Rayas' reúne una selección de obras que reflejan la evolución artística de García Sánchez, desde sus inicios expresionistas hasta paisajes surrealistas subterráneos y composiciones con tendencia a la abstracción, han informado a Europa Press fuentes de la Institución provincial.

El artista rechaza el realismo academicista -influido por la aparición de la fotografía en el siglo XIX, que dio paso a movimientos como el impresionismo y posteriores vanguardias-, optando por un arte figurativo que incorpora trazos puros y líneas limpias.

Su inclusión en corrientes artísticas es diversa, ya que parte del expresionismo en sus primeras obras, donde prima la emoción y el gesto gestual; transita por el surrealismo en paisajes oníricos y subterráneos, evocando mundos fantásticos y simbólicos; y se acerca al cubismo en retratos fragmentados y geométricos, como se aprecia en sus interpretaciones de Velázquez o Chardin; culminando en una abstracción lírica que prioriza formas, texturas y colores en armonía.

"El trazo, la línea pura, está presente prácticamente en todas mis obras, quizás porque siempre me sedujo la limpieza de los dibujos de Beardsley y de Mucha", explica el artista.

Influenciado por artistas como Leonardo da Vinci -su inspiración infantil a través de un cómic que le marcó el camino artístico-, Aubrey Beardsley y Alphonse Mucha (cuya estética lineal, decorativa y simbolista del Art Nouveau ha impregnado su uso de líneas puras y entrecruzadas), así como por figuras del surrealismo como Salvador Dalí (en elementos oníricos y resignificaciones) y del cubismo como Pablo Picasso (en la fragmentación geométrica de formas y rostros), García Sánchez ha desarrollado una seña de identidad propia a partir del dibujo 'Sátiro' (2009).

Desde entonces, incorpora "rayas" entrecruzadas sobre franjas geométricas o curvadas, que simbolizan barreras y dificultades para alcanzar objetivos, tachando guerras absurdas o malos recuerdos. Estas franjas claras, rellenadas con líneas, ayudan a la composición y resignifican obras previas para ofrecer una visión renovada.

PASIÓN POR EL DIBUJO

Fernando García Sánchez (Madrid, 1953) es un artista polifacético cuya trayectoria está marcada por una pasión temprana por el dibujo y las artes plásticas. Desde niño, García Sánchez sintió la necesidad de expresar sus emociones a través del arte, comenzando a dibujar incluso antes de aprender a escribir. A los nueve años, inspirado por un cómic sobre Leonardo da Vinci, decidió dedicar su vida al dibujo.

Su formación formal inició a los 15 años en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, donde obtuvo matrícula de honor en su primer curso en la modalidad de mancha.

A lo largo de su carrera, ha combinado el trabajo profesional en ilustración publicitaria, diseño de portadas de discos, libros y muebles -incluyendo sofás y piezas de metacrilato en los años 80- con su verdadera vocación: la pintura. En 1973 realizó su primera exposición colectiva, y desde entonces ha mostrado su obra en salas de Madrid, Aranda de Duero, Granada, Lyon, Marsella, París, Frómista, Pinto y Valladolid.

Destacan sus contribuciones pioneras en el diseño de mascotas para eventos deportivos internacionales en España, como la liebre con paraguas para los Campeonatos Europeos de Atletismo en Pista Cubierta de San Sebastián (1977) y 'El Toro MUZA' para los Campeonatos del Mundo de Deportes de Invierno en Sierra Nevada (1977), anticipándose a iconos como 'Naranjito', 'Curro' o 'Cobi'. También creó carteles para fiestas madrileñas como San Isidro (en colaboración con Santiago Lería) y las de San Cayetano, San Lorenzo y la Paloma.

En 1990, se trasladó a Valladolid para asumir el cargo de director creativo en Gis Publicidad, donde trabajó siete años. Estudió cerámica con Andrés Coello, realizando obras como un mural de gres para la Residencia Nuestra Señora del Carmen y una placa para su fachada. Sus últimos proyectos profesionales se centraron en el diseño de interiorismo, hasta su jubilación. Sin embargo, nunca ha abandonado la creación pictórica, elaborando bosquejos y proyectos en busca de la obra que le satisfaga plenamente.

El horario de visitas será de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas.