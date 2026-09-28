La Diputación de Valladolid incorpora dos nuevas furgonetas para el transporte de personas con discapacidad en Tudela

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado en Tudela de Duero, junto al alcalde de la localidad, Óscar Rodríguez, en la presentación de las dos furgonetas. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado en Tudela de Duero, junto al alcalde de la localidad, Óscar Rodríguez, las dos nuevas furgonetas que se incorporan al servicio de transporte de la Red Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad de la provincia.

Los vehículos, adquiridos con una inversión de 140.000 euros, están destinados a los usuarios del Taller Ocupacional y del Taller Prelaboral del municipio.

El presidente ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Tudela de Duero y el trabajo de las personas que cada día hacen posible los servicios destinados a las personas con discapacidad, y ha puesto en valor la colaboración de la institución con los ayuntamientos que forman parte de este registro.

"Lo hacemos porque entendemos que la atención a las personas con discapacidad debe contar con los medios necesarios para prestar un servicio de calidad", ha aseverado Íscar.

En la actualidad, la Red está formada por 17 centros de atención ubicados en diez municipios de la provincia, cuya titularidad corresponde a los ayuntamientos, y próximamente serán 18 con la incorporación de la vivienda tutelada de Tordesillas. La institución provincial colabora con ellos mediante convenios anuales con los que sufraga parte de los gastos de funcionamiento y mantenimiento de los servicios.

EL TRANSPORTE, UN SERVICIO FUNDAMENTAL

El presidente de la Diputación de Valladolid ha subrayado que dentro de la Red Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad "el transporte es un servicio fundamental", un contexto en el que se enmarca la incorporación de nuevos vehículos.

Hasta el momento este servicio se prestaba con 14 furgonetas, diez de la Diputación y cuatro de los ayuntamientos, y lo utilizaron 102 personas, con un total de 2.744 kilómetros diarios, lo que supone 592.704 kilómetros al año. En el caso de Tudela de Duero, el transporte lo utilizan 18 personas, diez del Taller Ocupacional y ocho del Taller Prelaboral, con 387 kilómetros diarios.

Desde 2019, la Diputación apoya a los ayuntamientos en la renovación de estas furgonetas dada la gran cantidad de kilómetros que recorren a diario. De este modo, se ha subvencionado la adquisición de Furgonetas a Nava del Rey para los usuarios del Taller Ocupacional; a Rueda para dos furgonetas destinadas a los usuarios del Taller Prelaboral; dos furgonetas más a Tudela de Duero, a las que se suman Medina de Rioseco y Tordesillas, ambas para usuarios del Taller Ocupacional.

Este año se ha subvencionado la adquisición de una furgoneta para Mojados, para usuarios del Taller Ocupacional, y a Villalón, para el Taller Prelaboral de Tierra de Campos.

En total, el importe destinado por la Diputación en los últimos cuatro años a la adquisición de furgonetas por parte de los ayuntamientos para el transporte de los usuarios de la Red asciende a 552.500 euros.

El presidente ha subrayado la importancia de la colaboración entre instituciones: "La Diputación aporta recursos, pero son los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Tudela de Duero, quienes están cerca de las personas y conocen de primera mano sus necesidades y cuando las administraciones trabajamos juntas, conseguimos que los recursos públicos tengan una traducción directa en la vida de los ciudadanos".

Por último, Íscar ha asegurado que la Diputación "seguirá trabajando en esta línea, colaborando con los ayuntamientos y reforzando aquellos servicios que son esenciales para las personas y para sus familias".