La Diputación de Valladolid instala en Villanubla un 'hogar digital' para dar a conocer tecnología domótica para mayores

Presentación de uno de los elementos presentados en el centro demostrador 'Hogar Digital'. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha inaugurado este jueves en Villanubla el centro demostrador 'Hogar Digital', un proyecto enmarcado en el programa europeo Iberus con fondos POCTEP-Interreg, que servirá para dar a conocer, formar e investigar al respecto de tecnología domótica enfocada a la teleasistencia y la eficiencia energética.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado el Centro Demostrador de 'Hogar Digital' puesto en marcha en el municipio "concebido para acercar a la ciudadanía las posibilidades que ofrecen las tecnologías inteligentes aplicadas al hogar, especialmente en ámbitos como la seguridad, la salud, la sostenibilidad, la eficiencia energética y la autonomía personal".

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto europeo Iberus, coordinado por la Junta de Castilla y León, con fondos POCTEP-Interreg, orientado a impulsar la transformación digital de los municipios, así como la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente en el entorno rural.

La actuación ha contado con una inversión total de 269.634 euros, distribuidos entre los 27.500 euros del convenio con el Ayuntamiento con Villanubla, 17.908 euros destinados al proyecto desarrollado por Aeice, 17.944,83 euros en mobiliario, 7.003,72 euros en señalización, 36.182,81 euros de inversión en sensorización y 159.268,87 para la gestión y dinamización del centro y 3.825,79 para ambientación.

El nuevo centro parte "con una clara vocación social, educativa y divulgativa, y permitirá a vecinos, estudiantes, empresas y profesionales conocer de forma práctica cómo las soluciones tecnológicas pueden contribuir a crear hogares más seguros, eficientes, accesibles y adaptados a las necesidades de las personas".

El proyecto ha sido implantado en un edificio municipal cedido por el Ayuntamiento de Villanubla, que colabora con la Diputación de Valladolid en el desarrollo de esta iniciativa.

TECNOLOGÍA APLICADA A LA VIDA DIARIA

El Centro Demostrador de Hogar Digital reproduce un entorno doméstico real con diferentes espacios como cocina, salón, dormitorio, baño o zona de formación, donde los visitantes pueden interactuar con tecnologías innovadoras y comprobar su funcionamiento en situaciones cotidianas.

Entre las soluciones con las que cuenta este proyecto se incluyen sistemas de control inteligente del hogar, sensores de seguridad y detección de riesgos, monitorización de salud y bienestar, teleasistencia, iluminación y climatización eficientes, automatización de dispositivos, asistentes virtuales, robótica social, realidad virtual y sistemas de comunicación conectados.

Como se ha mencionado en la presentación de este espacio, se trata de que la ciudadanía pueda experimentar "de forma cercana cómo la domótica y las tecnologías asistenciales pueden mejorar la calidad de vida, favorecer la permanencia de las personas mayores en sus hogares y contribuir a un modelo de vivienda más sostenible y eficiente".

RETO DEMOGRÁFICO Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO

La Diputación de Valladolid se plantea este proyecto como una herramienta útil para afrontar "algunos de los grandes desafíos del medio rural, como el envejecimiento de la población, la dispersión territorial o la necesidad de reforzar la autonomía personal y los cuidados".

En este sentido, el centro ha puesto "especial atención" en las tecnologías orientadas al bienestar de las personas mayores y dependientes, incorporando sistemas de detección de caídas, monitorización de constantes vitales, control remoto del hogar o asistentes inteligentes que faciliten la vida diaria y aporten seguridad tanto a usuarios como a sus familias.

Además de su dimensión divulgativa, el proyecto cuenta con una vertiente de 'living lab' o laboratorio de innovación abierta, que fomenta la colaboración entre administraciones, empresas, desarrolladores y centros educativos para impulsar nuevas soluciones tecnológicas aplicadas al territorio.

El Centro Demostrador de 'Hogar Digital' también desarrollará actividades de formación, talleres, visitas guiadas y acciones de sensibilización tecnológica dirigidas a distintos perfiles de usuarios, desde ciudadanía general hasta estudiantes, asociaciones, profesionales o empresas.

Al acto de inauguración han asistido representantes del Consejo Provincial de la Juventud, la Federación de Mayores, la Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid, Cermi Castilla y León y AEICE, entidad aglutinadora de empresas del hábitat en el entorno regional y responsable del diseño del proyecto, así como Cartif, el Centro Tecnológico de Boecillo encargado de su ejecución.

Todos ellos acompañaron al presidente de la Diputación, al alcalde de Villanubla y al viceconsejero de Transformación Digital en la puesta de largo de un proyecto que apunta al hogar del futuro.