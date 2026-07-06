La Diputación de Valladolid invierte más de 212.000 euros en Valdenebro de los Valles en los últimos cuatro años

L presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en una visita institucional a Valdenebro de los Valles. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha invertido 212.372 euros en Valdenebro de los Valles desde 2022 para llevar a cabo distintas actuaciones en el marco de los Planes Provinciales y el Plan V.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha realizado este lunes una visita institucional a Valdenebro de los Valles, donde ha podido conocer de primera mano las obras ejecutadas.

La jornada ha comenzado con la recepción por parte del alcalde, Melchor Vaquero, en la Casa Consistorial, para dirigirse posteriormente a conocer diversas actuaciones, un recorrido en el que el responsable provincial ha recalado en la Plaza Mayor, donde el Ayuntamiento ha adquirido un inmueble en el estudia ubicar una tienda de Comercio Rural Mínimo.

La visita ha continuado por una calle que lleva más de tres años en obras, una vía a distinto nivel en la que apareció un muro del siglo XII durante los trabajos y en la que, tras un proceso largo, se espera que las obras vean la luz pronto.

Posteriormente, el presidente ha conocido la antigua casa de teléfonos del municipio, un espacio que el Ayuntamiento tiene previsto convertir en un centro cultural para la realización de actividades para todos los públicos, con cargo al Plan V en el caso de la cubierta y a los planes provinciales para la reforma interior.

La visita ha finalizado en las piscinas municipales, construidas en el año 2002 y que han sido objeto de pequeñas reformas a lo largo de estos años, según ha señalado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

En el caso concreto de Valdenebro de los Valles, la inversión de la Diputación asciende a 212.372 euros desde el año 2022, de los cuales 151.900 euros corresponden a Planes Provinciales y 60.472 euros al Plan V.

Durante su visita, Íscar ha destacado que la cooperación con los municipios de menos de 20.000 habitantes es "una de las razones de ser de la Diputación de Valladolid", un contexto en el que ha subrayado la importancia de los Planes Provinciales que "son el mecanismo que garantiza que la prestación de servicios básicos y la realización de infraestructuras esenciales lleguen a la totalidad del territorio provincial".

Asimismo, ha destacado que el nuevo Plan Bienal de Cooperación 2026-2027 movilizará una inversión sin precedentes, con 23,4 millones de euros destinados a inversiones, lo que supone un incremento superior al 15 por ciento respecto al plan anterior, que contaba con 20,3 millones.

Entre las principales novedades, ha señalado el incremento del módulo fijo que reciben todos los municipios, que pasa de 32.175 a 42.000 euros, así como el aumento del módulo variable, que pasa de 78,50 a 82,25 euros por cada uno de los habitantes censados.

El presidente también ha puesto en valor la continuidad del Plan V, dotado con ocho millones de euros y con libertad de gasto para los ayuntamientos. Su cuantía ha sido reforzada con más de 4,2 millones de euros en los presupuestos de 2026, hasta alcanzar los ocho millones, tal y como ya ocurrió el pasado año, ha detallado.

Además, como novedad, los municipios que presenten iniciativas por importe inferior a 40.000 euros no necesitarán presentar proyecto técnico.