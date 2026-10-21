Diputación de Valladolid lanza la cuarta Guía del Cocido con 50 establecimientos de la provincia

Presentación de la cuarta Guía del Cocido de la provincia de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha reunido por cuarta ocasión en una guía informativa a establecimientos de la provincia --29 de la capital y 21 de otros municipios-- asociados a la marca Alimentos de Valladolid que ofrecen cocido en sus cartas algún día a la semana, con detalle de los días en los que lo tienen, sus precios y su composición.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado del alcalde de Zaratán y diputado provincial, Roberto Migallón y de los presidentes de las asociaciones provinciales de Hoteleros y de Hosteleros, Francisco Javier de Frutos y Jaime Fernández respectivamente, ha presentado por cuarto año consecutivo la Guía del Cocido, que este año cuenta con ocho referencias más que en la edición anterior.

La presentación ha tenido lugar en el Restaurante Buena Brasa de Zaratán, donde el presidente de la Institución ha recalcado que en un momento del año adecuado para ello, la llegada del otoño y de los primeros fríos, se da a conocer a los establecimientos que trabajan este menú que actualmente está "en cualquier mesa gastronómica y a mucha altura" pero que en otras épocas era "el único sustento de muchas familias".

La nueva edición, como ha recordado el presidente, coincide con el hito del décimo aniversario de Alimentos de Valladolid, una marca que cuenta ya con 617 empresas de alimentos y negocios asociados.

A través de esta guía, la marca Alimentos de Valladolid invita a vecinos y visitantes a descubrir las recetas tradicionales de los restaurantes participantes y disfrutar, sin prisas, de este plato tan arraigado en la gastronomía castellana.

En la guía se pueden consultar los precios, los días disponibles, las condiciones para reservas y grupos, los ingredientes y la elaboración de cada cocido, que fundamentalmente se compone de caldo (a base de verduras, carne de ternera o ave y huesos), fideos, garbanzos, verdura, relleno, chorizo y tocino; y con múltiples opciones para añadir, que comprende desde elementos más habituales como las piparras o la oreja de cerdo, hasta condimentos como la salsa portuguesa 'piri-piri'.

Todos ellos con una nota común, que es, como ha destacado Íscar, "la proximidad, el kilómetro cero".

La guía cuenta con una versión descargable en la web de Alimentos de Valladolid (https://alimentosdevalladolid.diputaciondevalladolid.es).

El presidente ha lanzado una invitación a todos los vallisoletanos y visitantes para que "busquen la guía, reserven mesa en su establecimiento favorito y disfruten de lo nuestro".

La guía será enviada a todos los establecimientos participantes, así como a hoteles, oficinas de turismo y centros de turismo provinciales.

En esta cuarta edición participan 50 establecimientos pertenecientes a la marca Alimentos de Valladolid, 29 de la capital y 21 de la provincia.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hosteleros ha destacado la "importante relación público-privada" que mantiene el sector con la Institución, gracias a acciones como ésta y como las que se estructuran en torno a la marca Alimentos de Valladolid.

El presidente de la Asociación de Hoteles, ha señalado en su caso que los recursos gastronómicos, como por ejemplo el cocido, "toman un valor esencial" para que no se pierda "la identidad" de la provincia y también para ayudar a configurarla como un "destino" turístico, pues De Frutos ha defendido que no sólo se trata de Valladolid como ciudad o de las zonas de la provincia, sino que se debe ver a toda ella como un destino.