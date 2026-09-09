La Diputación de Valladolid lleva el Festival Siglo de Oro a cuatro municipios por el V Centenario de Felipe II

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, presenta el proyecto ‘Festival del Siglo de Oro: La gestación de un imperio. V Centenario del nacimiento de Felipe II’- DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid llevará el Festival del Siglo de Oro a Medina de Rioseco, Villagarcía de Campos, Nava del Rey y Simancas entre septiembre y octubre, dentro de las actividades organizadas con motivo del V Centenario del nacimiento de Felipe II.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha presentado este miércoles esta propuesta cultural organizada en colaboración con la Universidad de Valladolid (UVA) que recorrerá cuatro municipios de la provincia durante los meses de septiembre y octubre.

Íscar ha destacado que el V Centenario del nacimiento de Felipe II constituye uno de los proyectos culturales "más ambiciosos y especiales" de este mandato. "El objetivo es acercar la figura, la historia, el arte y el contexto de uno de los monarcas más influyentes de nuestra historia a todos los rincones de la provincia", ha expresado.

El acto ha contado también con la presencia de la profesora de la UVA Nuria Torres, coordinadora de las acciones culturales, y los representantes municipales de las cuatro localidades participantes: el alcalde de Medina de Rioseco y vicepresidente de la Diputación, David Esteban; el concejal de Villagarcía de Campos Jesús de la Iglesia, y el alcalde de Simancas, Alberto Plaza.

Durante su intervención, el presidente provincial también ha subrayado que esta primera programación supone el inicio de un amplio calendario de actividades que se prolongará hasta finales de 2027, con el objetivo de acercar al público la figura de Felipe II y el contexto histórico, cultural y artístico de su tiempo a través de diferentes propuestas musicales y divulgativas, combinando el rigor histórico con la dinamización cultural de los municipios.

LA MÚSICA COMO REFLEJO DE UNA ÉPOCA

La programación comenzará el 11 de septiembre en Medina de Rioseco, donde Nuria Torres ofrecerá la conferencia ‘La música en el reinado de Felipe II’. Al día siguiente, la iglesia de Santa María acogerá ‘Órgano y danza en tiempos de Felipe II’, con la participación de Ana Aguado al órgano y Eva Narejos en la danza.

La propuesta combina obras para órgano del siglo XVI con un lenguaje escénico contemporáneo que permite crear un diálogo entre música, movimiento y espacio y acercar al público la sensibilidad artística del Renacimiento hispánico.

El programa continuará los días 18 y 19 de septiembre en Villagarcía de Campos. Tras la conferencia de Nuria Torres sobre la música en el reinado de Felipe II, el Coro Alterum Cor, dirigido por Valentín Benavides, ofrecerá el concierto 'La corte y la fe' en la Colegiata de San Luis.

El repertorio propone un recorrido por la música sacra y profana del siglo XVI, combinando piezas vinculadas a la liturgia de la Contrarreforma con madrigales, chansons, villancicos y canciones cortesanas para reflejar la diversidad musical de las cortes europeas durante el reinado de Felipe II.

La programación llegará los días 25 y 26 de septiembre a Nava del Rey. La conferencia de Nuria Torres precederá al concierto 'El orden del sonido', a cargo del organista Juan María Pedrero Encabo, que tendrá lugar en la Iglesia de los Santos Juanes.

El programa recuperará composiciones de Antonio de Cabezón, uno de los músicos de tecla más relevantes de la época de Felipe II, junto a obras de otros autores coetáneos.

La propuesta permitirá acercarse al papel que desempeñó la música en la construcción espiritual y simbólica del poder durante el siglo XVI.

El ciclo finalizará en Simancas los días 2 y 3 de octubre. Tras la conferencia de Nuria Torres, la iglesia de El Salvador acogerá la actuación del Grupo Gregoriano ‘Paradisi Portae’, que presentará ‘El silencio del poder’.

El programa profundiza en la riqueza de la música litúrgica y en la evolución desde la monodia hasta las primeras formas polifónicas, recuperando melodías vinculadas durante siglos a la liturgia y a la tradición musical europea.

EL SIGLO XVI EN LA PROVINCIA

El Festival del Siglo de Oro se integra en las actuaciones impulsadas por la Diputación de Valladolid con motivo del V Centenario del nacimiento de Felipe II, que se celebrará en 2027 y que tendrá como uno de sus principales ejes la recuperación y difusión del patrimonio histórico y cultural vinculado al monarca y a su época.

A través de este programa, la Diputación apuesta por llevar la cultura y el patrimonio a distintos municipios de la provincia, utilizando la música como hilo conductor para acercar al público una etapa fundamental de la historia de Valladolid y de España.

La iniciativa permitirá, además, poner en valor espacios patrimoniales de especial relevancia como la Colegiata de San Luis de Villagarcía de Campos, la Iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey, la Iglesia de Santiago de Medina de Rioseco o el Archivo de Simancas, vinculando patrimonio, historia y cultura en una misma propuesta