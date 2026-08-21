La Diputación de Valladolid mantiene abierto hasta el día 10 el plazo para presentarse a los Premios Argaya

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha recordado que continúa abierto el plazo de presentación de candidaturas a los Premios Argaya, una convocatoria destinada a impulsar la creación artística y a reconocer el talento vinculado a la provincia de Valladolid.

Los Premios Argaya para Jóvenes Creadores Provincia de Valladolid 2026 tienen como finalidad estimular y fomentar la creatividad entre los jóvenes y promover obras que mantengan una vinculación temática, cultural, histórica o simbólica con la provincia.

En esta edición se establecen las modalidades de relato, ilustración, fotografía y cómic y podrán participar personas de nacionalidad española menores de 31 años en la fecha de finalización del plazo de presentación, han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

En cada una de las cuatro modalidades se concederá un premio único de 1.200 euros, lo que eleva la dotación total de los Premios Argaya a 4.800 euros.

Los trabajos deberán ser originales y estar vinculados a la provincia de Valladolid. En el caso de los relatos, la temática es libre siempre que exista esa relación con la provincia; las ilustraciones podrán abordar cualquier aspecto del territorio; las fotografías deberán haber sido realizadas en la provincia y el cómic deberá incorporar elementos históricos, culturales, sociales, paisajísticos o simbólicos vinculados a Valladolid.

El plazo para participar en los Premios Argaya permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre a las 14.00 horas y las solicitudes deberán presentarse por vía telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Valladolid.

Con esta convocatoria, la Diputación de Valladolid ha recordado que mantiene su apuesta por apoyar a los jóvenes creadores y favorecer el desarrollo de iniciativas culturales y artísticas vinculadas a la provincia.