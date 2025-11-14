Diputación de Valladolid traslada al Parlamento Europeo las inquietudes de los GAL, a los que ha incrementado el apoyo

Reunión de la Diputación de Valladolid con los grupos de acción local. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha mantenido una reunión de trabajo con los presidentes de los cinco Grupos de Acción Local (GAL) de la provincia, a los que ha incrementado el apoyo con un incremento de la financiación del 20 por ciento para el próximo año, y ha trasladado sus inquietudes al Parlamento Europeo.

En el encuentro celebrado en el Palacio de Pimentel han participado también el eurodiputado Raúl de la Hoz y la directora general de Industria y Cadena Agroalimentaria, Cristina Frías.

En la reunión han estado presentes los representantes de los cinco Grupos de Acción Local de la provincia, los de Campos y Torozos, Grupo Duero Esgueva, Grupo Ruta Mudéjar, ADRI Valladolid Zona Norte y Valladolid Zona Centro.

Durante el encuentro se ha abordado principalmente la aplicación del Plan Estratégico de la PAC en Castilla y León, con especial atención a las Estrategias de Desarrollo Local relacionadas con los fondos Leader, fundamentales para promover emprendimiento, fijar población y mejorar los servicios en el medio rural y que despierta incertidumbre entre los representantes de los GAL porque, según han asegurado, "la siguiente asignación de estos fondos todavía no está asegurada" con el consiguiente perjuicio para el medio rural de la provincia.

La reunión ha servido también para hacer seguimiento de los compromisos adquiridos por Conrado Íscar unas semanas con los Grupos de Acción Local, han informado a Europa Press fuentes de la Institución provincial.

AUMENTO DEL APOYO

En relación con la petición de aumentar la asignación presupuestaria, la Diputación ha recordado que el presidente ha hecho efectivo este compromiso con un incremento del 20 por ciento en la dotación económica destinada a los GAL, reflejado en el proyecto de presupuestos para 2026, presentado la semana pasada.

Del mismo modo, los representantes de los grupos habían trasladado su preocupación por la incertidumbre respecto al futuro de los fondos Leader y solicitaron una interlocución directa con el Parlamento Europeo.

Este compromiso también se ha cumplido y por ello el eurodiputado Raúl de la Hoz ha participado en la reunión para recoger sus inquietudes y elevarlas ante las instituciones europeas.

La directora general Cristina Frías ha reafirmado durante el encuentro el compromiso de la Junta de Castilla y León con los Grupos de Acción Local y con la continuidad de las políticas de desarrollo rural.