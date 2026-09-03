La Diputación de Zamora acompaña a Antonio Pedrero en la inauguración de su exposición 'Antológica 1952-2026' en Madrid

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha participado esta tarde en Madrid en la inauguración de la exposición 'Antonio Pedrero. Antológica 1952-2026' - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha participado esta tarde en Madrid en la inauguración de la exposición 'Antonio Pedrero. Antológica 1952-2026', una muestra que recorre la trayectoria artística de uno de los grandes referentes de la pintura contemporánea zamorana.

El acto se ha celebrado en el Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid, en el parque de El Retiro, y ha contado con la presencia del propio Antonio Pedrero, así como del vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte.

La exposición está comisariada por Ana Pedrero, hija del artista, y ofrece un recorrido por la trayectoria de Antonio Pedrero, vinculando su producción artística con la tierra, los paisajes, las tradiciones y las gentes de Zamora.

Durante su intervención, Faúndez ha afirmado que Antonio Pedrero es uno de los artistas contemporáneos "más importantes de Zamora y una de las figuras esenciales para entender la pintura zamorana de las últimas décadas".

El presidente de la Diputación ha destacado también que la muestra "es mucho más que una recopilación de obras al uso", ya que constituye "el recorrido por toda una vida dedicada al arte", con 75 años de creación, búsqueda y compromiso con la pintura, pero también un recorrido por Zamora.

UN RECORRIDO POR ZAMORA

Faúndez ha subrayado la profunda vinculación entre la obra de Pedrero y la provincia de Zamora. "Hablar de Antonio Pedrero es hablar de nuestra tierra", ha señalado, antes de poner en valor que su pintura refleja "los pueblos, paisajes, tradiciones, gentes y la forma tan particular que tienen los zamoranos de entender y vivir su territorio".

En este sentido, el presidente provincial ha resaltado la capacidad del artista para transformar su mirada sobre Zamora en una expresión artística propia: "Antonio ha sabido mirar Zamora y convertir esa mirada en arte".

Javier Faúndez ha agradecido igualmente la colaboración del concejal del distrito de El Retiro, Andrea Levi, por su acompañamiento, predisposición y ayuda para hacer posible que esta exposición pueda desarrollarse en el espacio de Casa de Vacas.