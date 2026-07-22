Diputación de Zamora aprueba acuerdos por 6,2 millones para lucha contra incendios, innovación y proyectos estratégicos

El presidente de la Diputación d (D) y el vicepresidente. - DIP ZAMORA

ZAMORA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha aprobado este miércoles varios acuerdos y contratos por valor de 6,2 millones de euros que se dirigirán a impulsar la innovación, el desarrollo económico y la lucha contra los incendios, según ha detallado el presidente de la institución provincial tras la reunión de la Juntad e Gobierno.

Durante su comparecencia posterior a la reunión, Javier Faúndez ha destacado que las decisiones adoptadas y los anuncios realizados "suponen una movilización económica millonaria", destinada a impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo de la provincia y "mejorar la calidad de vida en el medio rural".

Así, la Junta de Gobierno ha aprobado la licitación del contrato de servicios de asistencia técnica para la investigación del cultivo de boletus de jara en la provincia de Zamora, con un presupuesto de 100.000 euros y una duración de tres años (2026, 2027 y 2028).

El proyecto permitirá desarrollar un programa experimental para testar técnicas innovadoras de implantación de jara micorrizada con Boletus edulis, tanto en terrenos agrícolas como en jarales desbrozados con sistemas de riego.

Javier Faúndez ha recalcado que si el programa funciona "se replicará" para que pueda ser utilizado por particulares que decidan emprender en este sector y la producción no dependa de las condiciones climatología exclusivamente.

Además, la Diputación ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a los Consejos Reguladores, Órganos de Gestión de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas y entidades titulares de Marcas de Garantía correspondientes al ejercicio 2026.

La convocatoria cuenta con una dotación de 430.000 euros destinada a apoyar los programas de promoción y protección de los productos agroalimentarios de calidad de la provincia integrados en la marca Alimentos de Zamora.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a un convenio con la Asociación Unidos contra el Cáncer de Toro y su Alfoz, dotado con 8.000 euros, para desarrollar durante 2026 el programa 'Ejercicio Físico y Cáncer', además de campañas de sensibilización, prevención y captación de fondos para la investigación oncológica.

Asimismo, se ha aprobado un convenio con la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, por importe de 10.000 euros, destinado a desarrollar campañas de promoción de la donación altruista de sangre y captación de nuevos donantes y la organización de la IV Gala del Donante.

Por otro lado, Javier Faúndez ha anunciado además que la Diputación ya ha iniciado el expediente de contratación del Plan de Inversiones para la prevención de incendios forestales, una actuación estratégica dotada con 2.105.089 euros, cofinanciada por la Junta de Castilla y León.

La inversión permitirá mejorar la capacidad de actuación de la Diputación y de los ayuntamientos antes de la campaña de alto riesgo de 2026, tras los graves incendios sufridos por la provincia durante el verano de 2025.

Del presupuesto total, 1.303.089 euros serán aportados por la Junta de Castilla y León mediante subvención directa y 802.000 euros por la Diputación de Zamora.