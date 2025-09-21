La Diputación de Zamora concede 20.000 euros en ayudas a ayuntamientos para la organización de certámenes ganaderos

La Diputación de Zamora concede 20.000 euros en ayudas a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para la organización de certámenes ganaderos - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zamora ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades locales de menos de 5.000 habitantes para la celebración de certámenes ganaderos durante el año 2025, con una dotación total de 20.000 euros.

El objetivo de esta línea de ayudas es impulsar el desarrollo rural sostenible y la dinamización del sector ganadero, todo ello para fomentar encuentros que contribuyan a la vertebración y mejora del mismo, así como a la promoción de las razas autóctonas y de la actividad ganadera en el medio rural zamorano, según ha explicado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta edición, han resultado beneficiarios los ayuntamientos de San Vitero, con una subvención de 7.272,73 euro; Carbajales de Alba, con una subvención de 7.272,73 euro, y Porto, con una subvención de 5.454,54 euros.

Las ayudas podrán destinarse a sufragar gastos de equipamiento de los espacios de exposición, publicidad y divulgación de los certámenes, transporte y manutención de los animales, así como gastos veterinarios derivados de la actividad.