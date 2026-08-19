Diputación de Zamora contrata a diez trabajadores en paro para hacer obras en sus propias instalaciones

El vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López de la Parte, junto a los trabajadores. - DIPUTACIÓN

ZAMORA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha contratado a diez trabajadores en paro para hacer obras en sus propias instalaciones, una iniciativa que se desarrolla en el marco del programa Planiel 2026.

Así lo ha confirmado el vicepresidente primero de la institución, Víctor López durante la rueda de prensa de recepción de estos empleados. El programa, ha apuntado, es "fruto" de la concesión de una subvención otorgada por la Junta a la institución provincial para la realización de obras y servicios de interés general y social mediante la contratación de trabajadores desempleados".

Los perfiles laborales seleccionados para el desarrollo de los distintos trabajos se distribuyen del siguiente modo: un ingeniero técnico forestal, tres oficiales de albañil, un oficial pintor, cuatro peones de albañil y un peón. Todos ellos trabajarán durante 180 días.

El presupuesto global del plan asciende a 146.000 euros, destinados íntegramente a cubrir los costes de personal y la adquisición del material necesario para la ejecución de las tareas programadas. La financiación se articula mediante la colaboración institucional entre ambas administraciones, la Junta con una aportación de 116.000 euros y la Diputación de Zamora con una aportación de 30.000.

Durante los seis meses de duración de los contratos, las personas incorporadas desarrollarán diferentes trabajos de mantenimiento, conservación y mejora de espacios e instalaciones, entre los que se incluyen el pintado de paredes, el lijado y barnizado de ventanas, la adecuación y acondicionamiento de espacios, así como otras actuaciones de albañilería, pintura y mantenimiento necesarias para la mejora de inmuebles y dependencias de la Diputación de Zamora.