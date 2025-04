La Diputación de Zamora destina 1,1 millones a la urbanización del polígono de San Cristóbal de Entreviñas

ZAMORA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora destina 1,1 millones de euros a la urbanización del polígono de San Cristóbal de Entreviñas, una actuación enmarcada en el Programa Territorial de Fomento para Benavente que "lidera" la Junta.

El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, y el vicepresidente cuarto, Emilio Fernández, han visitado este miércoles la zona acompañados por la alcaldesa, Leonor González.

Allí, los dirigentes de la Diputación han constatado que la Diputación ha invertido 1.120.000 euros en el desarrollo de la primera fase de urbanización de cuatro hectáreas del polígono industrial con una subvención concedida al Ayuntamiento de esta localidad benaventana.

"Entendemos y tenemos muy claro que si en la provincia no hay suelo industrial en condiciones favorables no se pueden instalar empresas, y si no se instalan empresas no se crea empleo. Y si no se crea empleo los pueblos de la provincia poco futuro van a tener", ha apuntado el presidente de la Diputación.

Esta actuación se une al desarrollo del cercano Polígono Industrial Puerta del Noroeste en Benavente, al que la Diputación aporta algo más de 3,3 millones con una subvención directa al Ayuntamiento.

Javier Faúndez ha destacado el "firme compromiso" de la Diputación con el desarrollo industrial de Benavente y su comarca "que generará progreso, riqueza y empleo para asentar población en la zona".