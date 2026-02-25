La Diputación de Zamora destinará dos millones a la renovación de redes de abastecimiento

El Diputado De Obras, Manuel Martín; El Presidente De La Diputación, Javier Faúndez; Y El Vicepresidente Segundo Provincial, Ramiro Silva, Durante La Comparecencia. - EUROPA PRESS

ZAMORA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora destinará dos millones de euros a la renovación de redes de abastecimiento, una cifra que supone 500.000 euros más que en 2025 y que se podría suplementar hasta alcanzar los 2,6 millones si fuese necesario.

Así lo ha avanzado este miércoles, tras la celebración de la Junta de Gobierno Provincial, el presidente de la institución, Javier Faúndez, que ha destacado que el dinero servirá para que los ayuntamientos puedan renovar estas redes "que están en mal estado, fundamentalmente de fibrocemento".

La institución provincial da así respuesta a uno de los "principales problemas" que tienen las corporaciones municipales: el consumo de agua. Con su renovación, ha aclarado el presidente de la Diputación, consiguen el ahorro de "un bien escaso" como es el agua, y de energía, ya que al modernizar las redes "se ahorra suministro eléctrico".

Los beneficiarios serán los ayuntamientos y las entidades locales menores, que aportarán el diez por ciento del coste de las actuaciones y que podrán solicitar las ayudas directamente o a través de los ayuntamientos. Cada ayuda pasa de los 25.000 euros concedidas por ayuntamiento a los 27.000 en este 2026.

Entre los requisitos que tienen que cumplir los beneficiarios, destaca la necesidad de contar con una ordenanza reguladora del agua y cobrar por su uso. Tendrán diez puntos los ayuntamientos que cuenten con sistemas de tratamiento avanzado de agua; otros diez puntos, por acreditar que la red esté en buen estado; con cuatro, haber incluido obras de renovación en el Plan Municipal de Obras; o 15, a los que en la anterior convocatoria quedaron fuera, pese a contar con los requisitos, por falta de crédito.

La convocatoria saldrá publicada la próxima semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, desde ese momento, los ayuntamientos y entidades locales menores disponen de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes. Las obras de renovación tienen que ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2027. La justificación tiene que presentarse antes del 15 de julio de 2027.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado destinar 800.000 euros a los comedores sociales, 100.000 más que en 2025, para financiar sueldos, salarios, víveres y otros gastos que conlleva su mantenimiento. En este momento, en la provincia hay 48 comedores cuyo número, avanzo Faúndez, podría aumentar en este 2026.