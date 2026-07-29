Diputación de Zamora garantiza un abastecimiento de agua potable "más eficiente y seguro" en Madridanos

Visita de Javier Faúndez a la ETAP. - DIPUTACIÓN

ZAMORA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora garantiza un abastecimiento de agua potable "más eficiente y seguro" después de una inversión cercana a los 74.000 euros para una reforma integral de la Estación de Tratamiento (ETAP) de Madridanos.

El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez, el diputado provincial por la comarca de Tierra del Vino, Juan del Canto Sevillano, y el alcalde de Madridanos, Ángel Sánchez Hidalgo, han visitado hoy la instalación.

La reforma de la potabilizadora se suma a las obras de adaptación de un nuevo sondeo y la sustitución de un viejo depósito de abastecimiento domiciliario por uno nuevo ejecutadas con anterioridad, hasta alcanzar una inversión de alrededor de 74.000 euros, financiados al 90 por ciento por parte de la Diputación.

La modernización de la ETAP, financiada con cargo al Plan de Emergencias 2025 de la Diputación de Zamora, ha supuesto una inversión de 48.400 euros (IVA incluido) y responde "a la necesidad de solucionar los importantes problemas de funcionamiento debido a que las analíticas realizadas detectaron que se habían duplicado los niveles de nitratos y fluoruros en el agua que abastece al municipio".

La ETAP abastece actualmente a una población aproximada de 461 habitantes, según los datos del INE de 2025, con un consumo diario que oscila entre 80 y 160 metros cúbicos, dependiendo de la época del año.

El incremento de la población y del consumo de agua registrado en los últimos años, unido al aumento de los niveles de contaminación de las captaciones por nitratos y fluoruros, hacía imprescindible acometer una actuación integral que garantizase el suministro de agua potable "en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia", detalla la Diputación a través de un comunicado.

La actuación desarrollada ha supuesto la renovación de los elementos fundamentales de la ETAP, manteniendo el proceso general de potabilización, pero incorporando tecnología mucho más eficiente.

Entre las principales mejoras ejecutadas destacan la reforma del sistema de decantación; la renovación completa de los equipos de filtración; la instalación de una segunda bomba de filtrado para funcionamiento alternativo; la instalación de nuevas válvulas motorizadas y un depósito de antiincrustante de mayor capacidad y la renovación de la instalación hidráulica con nuevas conducciones, válvulas, caudalímetros y elementos de control.

Uno de los avances más importantes de la reforma, según señala la Diputación, ha sido la incorporación de un completo sistema de automatización y telecontrol mediante comunicaciones GSM.

La nueva instalación permite conocer en tiempo real el estado de funcionamiento de la ETAP y recibir avisos automáticos ante incidencias como fallos de funcionamiento; niveles bajos de agua bruta o agua potable; sobrepresiones; cortes del suministro eléctrico; y averías en bombas o equipos.

Este sistema facilitará el mantenimiento preventivo de la instalación y permitirá actuar con rapidez ante cualquier incidencia, reduciendo riesgos y costes de explotación.