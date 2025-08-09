La Diputación de Zamora impondrá sanciones a la empresa concesionaria por "incumplimientos" en la recogida de residuos

ZAMORA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zamora ha emitido un nuevo requerimiento a la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en la provincia ante las incidencias que se están produciendo en la recogida de los contenedores de reciclaje (azul y amarillo) y ha asegurado que impondrá sanciones por los "incumplimientos".

En el bando se insta a la concesionaria a cumplir estrictamente las prescripciones técnicas del contrato y a reforzar la recogida en todos aquellos puntos donde sea necesario por razones de salud pública, debido al notable incremento de población que registran muchos municipios durante los meses de verano.

El presidente en funciones de la Diputación, Víctor López de la Parte, ha pedido, a través del presidente del Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos, el diputado Ramiro Silva, que la empresa concesionaria proceda de manera inmediata al vaciado de los contenedores de reciclaje en aquellas localidades donde se han detectado acumulaciones.

La institución provincial ha asegurado haber detectado "incumplimientos" y estudia la imposición de las sanciones oportunas previstas en el contrato. De igual forma, mantiene un contacto directo con los municipios que han trasladado incidencias o deficiencias en el servicio, con el fin de canalizar las demandas y darles respuesta urgente.