La Diputación de Zamora invierte más de 365.000 euros en actuaciones en Fuentesaúco

La Diputación de Zamora ha invertido más de 365.000 euros para mejorar la vida de los habitantes de Fuentesaúco en este mandato - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha destinado durante el presente mandato en torno a 365.000 euros en actuaciones de mejora en Fuentesaúco a través de diferentes planes y líneas de cooperación municipal que han permitido mejorar infraestructuras, servicios públicos y espacios de uso vecinal que han redundado en beneficio de los saucanos.

El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez Domínguez, y el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez, han visitado recientemente Fuentesaúco acompañados por el alcalde de la localidad, José María Ramos Pérez; el teniente de alcalde, Javier Sastre; el concejal Óscar Marcos; y la diputada provincial por la comarca de La Guareña, Maribel Escribano Hernández, para conocer las actuaciones ejecutadas durante el presente mandato.

Entre las actuaciones más destacadas figura la mejora de los accesos a la zona industrial de la localidad, con una inversión total de más de 214.000 euros, financiada mayoritariamente por la Diputación Provincial, tal y como había comprometido Faúndez, según ha destacado la Diputación Provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de una obra que ha contribuido a reforzar la seguridad vial y favorecer la actividad económica y empresarial en esta zona en la que están asentadas varias empresas que crean riqueza y empleo, contribuyendo al asentamiento de población en el municipio y en la comarca.

Asimismo, se han ejecutado obras de reparación de la cubierta del pabellón deportivo municipal y la sustitución de la caldera del edificio del CEAS, mejorando la eficiencia y las condiciones de uso de estas instalaciones públicas.

A estas actuaciones se suman también las obras de rehabilitación y mejora del parque infantil, con la renovación de los espacios de ocio y de juego para los más pequeños, así como distintas actuaciones de pavimentación y acondicionamiento de calles de la localidad, que han permitido mejorar la accesibilidad, la seguridad y la imagen urbana de diferentes zonas del municipio.

Durante la visita, el presidente de la Diputación ha destcado el compromiso de la institución Pprovincial con los ayuntamientos de la provincia con independencia de la población con la que cuentan, ya que prestan servicios esenciales a numerosos vecinos del entorno rural.

Por su parte, el alcalde ha agradecido el respaldo económico de la Diputación de Zamora y ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para poder acometer inversiones necesarias para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Fuentesaúco.

CRIADORES DE RAZAS AUTÓCTONAS

La Diputación de Zamora, a través del Área de Agricultura y Ganadería, también ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones de criadores de razas autóctonas de la provincia, con una dotación económica total de 55.000 euros.

Las bases reguladoras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia en el que se detallarán los requisitos, plazos y procedimiento para la presentación de solicitudes.

Estas ayudas tienen como objetivo apoyar la conservación, mejora y promoción de las razas ganaderas autóctonas, contribuyendo a la preservación de la biodiversidad, el mantenimiento del medio rural y el impulso del sector ganadero provincial.

La convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva para garantizar los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y las solicitudes serán evaluadas conforme a criterios previamente establecidos en las bases, con el fin de priorizar aquellos proyectos que mejor contribuyan al interés general y al desarrollo del sector.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las asociaciones de criadores de razas autóctonas con actividad en la provincia de Zamora, que desarrollen actuaciones orientadas a la mejora genética, la gestión de libros genealógicos, la promoción de las razas o la participación en certámenes y actividades de difusión.

La Diputación renueva así su compromiso con el sector primario y, en particular, con la ganadería tradicional, clave para la fijación de población en el medio rural y la conservación del patrimonio natural y cultural de la provincia.