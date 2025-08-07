Diputación de Zamora, Junta y empresarios inician una colaboración para potenciar el impacto de Las Edades del Hombre

ZAMORA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora, la Junta de Castilla y León y los empresarios inician una colaboración para potenciar el impacto de la celebración de Las Edades del Hombre.

Así lo ha comunicado el presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, que ha participado esta mañana en una reunión de trabajo con representantes del sector empresarial y turístico de la provincia, así como con responsables de la Fundación Las Edades del Hombre, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas de cara a la próxima edición de la exposición sacra, que tendrá como sede la ciudad de Zamora.

Durante el encuentro, López de la Parte ha anunciado una serie de iniciativas impulsadas por la Institución Provincial para aprovechar la celebración de esta cita cultural como motor de desarrollo económico y turístico para toda la provincia.

Entre las acciones destacadas, la Diputación pondrá en marcha rutas turísticas por distintos puntos del territorio provincial, con el fin de favorecer que los visitantes prolonguen su estancia y descubran el patrimonio, la gastronomía y el entorno natural de Zamora más allá de la capital. Estas rutas incluirán propuestas de ocio y cultura en todas las comarcas, con especial atención al enoturismo.

En este sentido, se está trabajando con las Rutas del Vino de la provincia para fomentar la apertura de bodegas los lunes, tradicional día de descanso en el sector, y organizar catas y actividades vinícolas en los tres territorios reconocidos: Toro, Arribes y Zamora.

Otra medida relevante será la edición conjunta de un folleto promocional entre la Diputación y la Junta. Este material ofrecerá información no solo sobre la exposición y los espacios expositivos, sino también sobre propuestas de visita por el conjunto de la provincia, en línea con el objetivo de incrementar las pernoctaciones y fomentar una visión más amplia del destino Zamora. "El objetivo es claro: que quienes nos visiten se queden a dormir y aprovechen para conocer todo lo que Zamora puede ofrecer más allá de la capital", ha subrayado López de la Parte.

La reunión ha servido también para reforzar la colaboración entre las administraciones públicas y el tejido empresarial del sector turístico, hostelero y comercial. Todos los participantes han coincidido en la importancia de una planificación conjunta para maximizar el impacto económico y promocional de 'Esperanza', considerada una oportunidad estratégica para el posicionamiento de Zamora como destino turístico de calidad.

La muestra, titulada 'Esperanza', es la XXVIII edición de Las Edades del Hombre y se celebrará entre el 25 de octubre de 2025 y el 6 de abril de 2026, coincidiendo con el Domingo de Resurrección. El evento se desarrollará principalmente en la Catedral de Zamora y la Iglesia de San Cipriano, y contará además con la Iglesia de San Isidoro como espacio didáctico complementario.