La Diputación de Zamora lanza un proyecto digital para conservar la memoria histórica y rural de las personas mayores

La arquitecta y divulgadora en redes sociales, Beatriz Barrio, en Maganeses de la Lampreana. - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha puesto en marcha la iniciativa 'Esto pasaba en mi pueblo', un proyecto que busca conservar y difundir la memoria histórica de las localidades rurales a través de las vivencias de las personas mayores a través de una plataforma digital.

Enmarcada en el programa europeo Ruractive y concebida como una actividad de turismo 'silver', la propuesta pretende activar tanto los recursos materiales como los intangibles ligados al recuerdo colectivo en los municipios por los que discurre el Camino de Santiago a su paso por la provincia.

Las historias recopiladas quedarán registradas en una plataforma digital diseñada por el Servicio de Fondos Europeos y Emprendimiento, con el objetivo de dejar un "testimonio vivo" de la historia rural que "perdure en el tiempo e inspire a las generaciones futuras".

La arquitecta zamorana y especialista en Gestión de Patrimonio Cultural y divulgadora en redes sociales, Beatriz Barrio, será la encargada de coordinar esta iniciativa y compaginará su actividad digital con visitas guiadas tanto por monumentos de la capital como de la provincia.

"Si hablas con una persona mayor, te das cuenta de que los pueblos han cambiado mucho. Y con este proyecto, tenemos una oportunidad magnífica de guardarlo para siempre tanto en formato audio como en vídeo", ha explicado Castro.

'Esto pasaba en mi pueblo' ha comenzado en los municipios zamoranos de Manganeses de la Lampreana y Riego del Camino, donde se han realizado las grabaciones iniciales con la colaboración de los alcaldes.

Los contenidos serán difundidos en próximas fechas a través de los perfiles de redes sociales del proyecto y de la propia Beatriz Barrio, con el fin de alcanzar una mayor repercusión digital, según un comunicado de la Diputación recogido por Europa Press.

El recorrido continuará por los municipios de la Vía de la Plata y el Camino Mozárabe Sanabrés, entre ellos El Cubo de Tierra del Vino, Villanueva del Campeán, Peleas de Arriba, Corrales del Vino, El Perdigón, Entrala, Morales del Vino, Roales del Pan, Valcabado, Montamarta, San Cebrián de Castro, Fontanillas, Granja de Moreruela, Faramontanos de Tábara y Tábara.

En este marco, la Diputación ha subrayado que esta propuesta supone una manera de fomentar y visibilizar las rutas jacobeas, además de mejorar la información de los tramos y tender un puente entre la experiencia de las personas mayores y las generaciones jóvenes. "Conservar todo este tipo de memorias históricas nos ayuda a reforzar la identidad del presente y conocer quiénes somos hoy", ha apuntado Barrio.